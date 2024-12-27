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Ruhsatsız eğitim kurslarına 250 milyon TL ceza: 2025'te de devam edecek

Ruhsatsız eğitim kurslarına 250 milyon TL ceza: 2025'te de devam edecek

11:3527/12/2024, Cuma
AA
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Bakanlığın girişimleriyle bu yıl ruhsatsız faaliyet gösteren binden fazla eğiitm kurumu kapatıldı.
Bakanlığın girişimleriyle bu yıl ruhsatsız faaliyet gösteren binden fazla eğiitm kurumu kapatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu yıl "merdiven altı" faaliyet gösterdiğini tespit ettiği birçok ruhsatsız kursu kapattı. Kurslara uygulanan idari para cezası ise yaklaşık 250 milyon lira oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, devletin milli güvenliğine tehdit oluşturan, ekonomik ve sosyal problemleri de beraberinde getiren "merdiven altı" olarak tabir edilen kurslarla ilgili mücadeleye İçişleri Bakanlığı işbirliğinde devam ediyor.


Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

Bine yakın 'merdiven altı' kurs kapatıldı

Bu kapsamda bakanlık, 2024 yılında konuya ilişkin gelen bilgi ve ihbarları değerlendirerek izinsiz faaliyette bulunan yerlerin bulunduğu illerde yapılması gereken işlemler hususunda valiliklerle irtibatını sürdürdü. MEB, 1 Ocak'tan bugüne kadar "merdiven altı" eğitim faaliyeti yaptığı belirtilen 79 ilde 2 bin 325 yerle ilgili inceleme yapılması için valiliklere yazı gönderdi, 1243 yerle ilgili de Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı devreye girdi. 2024'te 1000'e yakın izinsiz kursun kapatıldığı, bazı yerlerin kapatma işlemlerinin de devam ettiği bildirildi. İzinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen kurslara 2024 yılı içinde yaklaşık 250 milyon lira idari para cezası uygulandı.


2024 yılında 'merdiven altı' kurslara 250 milyon TL para cezası kesildi.

2025 yılında devam edecek

Bakanlıkça, geçen yıl "merdiven altı" kurumlarla mevcut mücadele uygulamalarına ek olarak çevrim içi ihbar hattı kurulmuş ve bütün özel öğretim kurumlarında karekod kimlik tanımlaması yapılarak velilerin bu kodları okutup kurumların izinli olup olmadıklarının görülebilmesine imkan sağlayan çalışmaları içeren bir dizi yenilik de hayata geçirilmişti. 2025 yılında, izinsiz faaliyette bulunan eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, koçluk merkezi, ödev merkezi, test evi, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, etüt merkezi ve matematik kulübü gibi yerlere hem valilik hem de bakanlık müfettişlerince yürütülen denetimlerin artırılacağı belirtildi.




#MERDİVEN ALTI
#Mİlli Eğitim Bakanlığı
#ruhsatsız kurs

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