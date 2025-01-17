Milli Eğitim Bakanı Tekin: Dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ümraniye Halkbank Ortaokulu Açılışı ve Karne Töreni'ne katıldı. Okul bahçesinde konuşma yapan Bakan Tekin daha sonra sınıflara geçerek öğrencilere karnelerini verdi. Bakan Tekin karne dağıtımının ardından okul içerisinde açıklamalarda bulundu. Tekin, “Çocuklarımızla ilgili en önemli tehdidin bilhassa teknoloji bağımlılığı üzerine odaklandığını görüyoruz. Çocuklarımızın neredeyse yüzde 80'inin şiddet algısı olarak sosyal medya ve teknoloji ortamında karşı karşıya bulunduğunu ifade ediyorlar" şeklinde konuştu.

"Bu ülke bir eğitim devrimi yapmış diye örnek ülke olarak okutulur"

20 yılda sınıf sayılarının arttığından bahseden Bakan Tekin, “Bugünlerde çok sıkça tanık olduğumuz tartışmalar var. Sayın Cumhurbaşkanımız yaklaşık 22 yıldır bu ülkeye Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak hizmet ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı ben daha önce müsteşarlık döneminde de çok şahit olduğum ana önceliklerinden bir tanesi eğitim. Hal böyle olunca ülkemizde eğitim alanında yapılanlar devrim niteliğinde şeyler. Bunlar üzerinde çokça konuşmak gerekiyor. Ben birçok ortamda söylüyorum. Bir dünya ülkesinden bahsedilse, dense ki 20 yılda daha önceki süre içerisinde o güne kadar yapılmış sınıf sayısının 2 katı, o güne kadar atanmış öğretmen sayısının 2 katı kadar iş yapılmış dense inanın eğitim fakültelerinde eğitim tarihi derslerin de ismini kapatın, bu ülke bir eğitim devrimi yapmış diye örnek ülke olarak okutulur” diye konuştu.

"Bizim o tarihlerde çocuklarımız ders kitaplarına erişmek için kırtasiye kapılarında kuyruk bekliyorlardı"

Bakan Tekin, “Bakın birçok yerde söyledik bunları. Birçok defa konuştuk. 2002 yılında Türkiye'de sınıf başına düşen öğrenci sayısı itibariyle öğrencilerimizin bilgiye, kitaba erişim ve fırsat eşitliği imkanları itibariyle öğretmen sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci ortalaması itibariyle gerçekten içler acısı bir durumda idik. Birçok rakam konuşuluyor, birçok örnek veriliyor. Sadece bir kendi yaşadığımız şeyler. Bilmemiz açısından söyleyeyim. Bizim o tarihlerde çocuklarımız ders kitaplarına erişmek için kırtasiye kapılarında kuyruk bekliyorlardı. Satın almak için parasını ödedikleri kitaplar için bir sürü sıkıntı yaşıyorlardı. Hepimizin yaşadığı şeyler” açıklamasında bulundu.

"Teknolojik altyapısı itibariyle dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi"

Teknolojik açıdan Türkiye'nin ilerlediğini vurgulayan Bakan Tekin, “Şu anda Türkiye fiziki göstergeler itibariyle, sınıf başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve okullarımızın teknolojik altyapısı itibariyle dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna geldi. Hemen hemen bütün ortalamalarda OECD ortalamalarının üzerine çıktık. Bakın bunlar çok kolay yapılacak şeyler değil. Neredeyse bütün sınıflarında etkileşimli tahta bulunan tek ülke dünyada Türkiye. Burada da okulumuzda tahtalarımız var, etkileşimli tahtalarımız. Ne işe yarıyor etkileşimli tahta? Öğretmenlerimiz dünyanın neresinde, ülkenin hangi bölgesinde olursa olsun dünyanın en büyük eğitim içerik portallerinden bir tanesi olan EBA'ya erişebildiği imkanlarla çocuklarımızı çok farklı şekilde eğitme imkanına sahipler” ifadelerini kullandı.

"Araştırmalarda çocuklarımızla ilgili en önemli tehdidin bilhassa teknoloji bağımlılığı üzerine odaklandığını görüyoruz"

Bakan Tekin, “Bugün itibariyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli uygulanmaya başladı. 2'inci önceliğimiz mesleki ve teknik eğitimdi. O konuda da bilhassa Türkiye'deki ekonomik kalkınmalarımızın ana unsurlarından bir tanesi olan nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için meslek liselerimizde çok yoğun bir süreç başlattık. Bir de eğitim öğretim süreçlerimize okulumuz, öğretmenlerimiz ve ailelerimizi de dahil edecek bir dizi etkinliği bu yıl hayata geçirdik. Okullarımızda yaptığımız araştırmalarda çocuklarımızla ilgili en önemli tehdidin bilhassa teknoloji bağımlılığı üzerine odaklandığını görüyoruz. Çocuklarımızın neredeyse yüzde 80'inin şiddet algısı olarak sosyal medya ve teknoloji ortamında karşı karşıya bulunduğunu ifade ediyorlar” dedi.