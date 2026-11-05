Ketebe Çocuk'un Kasım kitapları raflarda: Minik okurları dört yeni keşif bekliyor

Ketebe Çocuk, Kasım ayında minik okurları doğadan dostluğa, hikâye yazımından geometrik şekillere uzanan dört yeni kitapla buluşturuyor. Çocukların hayal gücünü ve merak duygusunu beslemeyi amaçlayan yeni seçkide, bir tohumun büyüme serüveninden yalnız bir balina ile balıkçının dostluğuna, kendi hikâyesini oluşturma heyecanından dünyaca ünlü yapıların geometrik sırlarına kadar farklı konular ele alınıyor.

Her Şey Bir Tohumla Başlar

Yazan: Laura Knowles

Resimleyen: Jennie Webber

Çeviren: Sekine Beyza Köse

Bir tohumun kök salıp filizlenmesiyle başlayan yolculuk, zamanla görkemli bir ağacın hikâyesine dönüşüyor. Mevsimler değişirken ağaç büyüyor; dalları kuşlara, böceklere ve daha pek çok canlıya yuva oluyor. Ancak yaşam döngüsü burada sona ermiyor. Ağacın verdiği yeni tohumlar, bu yolculuğu yeniden başlatıyor.

Ağacın büyümesini sayfa sayfa izleten görsel anlatımıyla dikkat çeken kitapta, dallar giderek genişliyor ve sayfa sınırlarını aşarak iki sayfayı birden kaplıyor. Kitabın sonunda yer alan botanik çizimler ise çınar ağacını daha yakından tanımak isteyen çocuklara ek bilgiler sunuyor.

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Bir ağacı yalnızca bir bitki olarak değil, pek çok canlıya yuva olan bir yaşam alanı olarak ele alan Her Şey Bir Tohumla Başlar, doğadaki canlıların birbirine bağlılığını, sabrı ve dönüşümü şiirsel bir dille anlatıyor. Çocukları doğayı gözlemlemeye ve çevrelerindeki yaşamı daha yakından tanımaya davet ediyor.

Hikâye Atölyesi

Yazan ve Resimleyen: Jam Dong

Çeviren: Elif Öz

Dünyadaki bütün kitapların üretildiği bir atölye düşünün. Burada eski kitaplar parçalanıyor ve aynı hikâyeler yeniden üretiliyor. Ta ki bir gün üretim makinesi bozulana kadar… İşçiler makineyi yeniden çalıştırmak için her bölümü inceliyor: Karakterler, olay örgüleri, duygular, kelimeler… Sonunda makinenin içine karışmış karalamaları, fotoğrafları ve notları keşfediyorlar. Üstelik bunların her biri yepyeni bir hikâyenin başlangıcı olabiliyor!

Bir hikâyenin nasıl oluştuğunu fantastik bir fabrika üzerinden anlatan Hikâye Atölyesi, karakterden olaya, duygudan kelimeye uzanan hikâye unsurlarını yaratıcı bir kurguyla tanıtıyor. Kolaj ve geometrik formlara dayanan illüstrasyonları da kitabın parçaları bir araya getirerek yeni bir bütün oluşturma fikrini destekliyor.

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Kendi fikirlerinin ve deneyimlerinin değerini keşfetmeye çağıran kitap, çocuklara hikâye anlatmanın tek bir yolu olmadığını gösteriyor. Bir karalama, fotoğraf, not ya da küçük bir gözlem bile yeni bir hikâyenin başlangıcı olabilir. Okuma kültürünü yaratıcı yazarlıkla buluşturan Hikâye Atölyesi, çocukları kendi hikâyelerini kurmaya teşvik ediyor.

Mavi ile Balıkçı

Yazan: Daniele Nicastro

Resimleyen: Erike De Pieri

Çeviren: Sekine Beyza Köse

Mavi, denizin derinliklerinde kendisine cevap verecek birini arayan yalnız bir balinadır. Karada duran yaşlı balıkçı ise eski günlerini özlemektedir. Bir gün yolları beklenmedik şekilde kesişir. Böylece ikisinin de hayatını değiştirecek bir dostluğun kapısı aralanır.

Yalnızlık, farklılık ve aidiyet gibi temaları şiirsel bir dille ele alan Mavi ile Balıkçı, birbirinden çok farklı iki karakterin zamanla birbirini anlamasını anlatıyor. Mavi’nin farklı sesi nedeniyle yaşadığı yalnızlık ve balıkçının geçmişe duyduğu özlem, iki karakterin ortak bir noktada buluşmasını sağlıyor.

Güçlü görsel anlatımıyla da öne çıkan kitap, farklılıkların bir eksiklik ya da uzak durma nedeni olmadığını; birbirini dinlemenin ve anlamaya çalışmanın yeni bağlar kurabileceğini hatırlatıyor. Çocuklarla yalnızlık, önyargı, empati ve dostluk üzerine konuşmak için umut dolu bir hikâye sunuyor.

Pikselcan Şekilleri Keşfediyor

Yazan: Büşra Şen Altun, Emre Can Petek

Resimleyen: Federica Crispo

Pikselcan, bir gün bilgisayar ekranındaki fotoğraf albümünü keşfeder ve dünyanın farklı yerlerindeki yapıları yakından görmek için yola çıkar. Mısır piramitlerinden Louvre Müzesi’nin cam piramidine, Eyfel Kulesi’nden Stonehenge’e uzanan bu macerada ona yaramaz koruyucusu Minivür de eşlik eder. Pikselcan, gezdiği yerlerde yalnızca ünlü yapıları tanımakla kalmaz; üçgen, daire, küre ve kare gibi geometrik şekillerin mimarideki izlerini de keşfeder.

Matematik, sanat, tarih ve coğrafyayı eğlenceli bir macerada buluşturan kitap, geometrik şekilleri günlük yaşamla ilişkilendiriyor. Farklı coğrafyalardaki yapıların ortak özelliklerini gösterirken çocukların çevrelerindeki şekilleri fark etmelerine ve mimariye merak duymalarına yardımcı oluyor.

Merak ve keşif duygusunu besleyen Pikselcan Şekilleri Keşfediyor, çocukları şekilleri yalnızca öğrenmeye değil, dünyayı şekillerin izinden keşfetmeye çağırıyor. Böylece matematiksel kavramlara farklı bir gözle bakmalarını sağlarken kültürel miras kavramıyla tanışmalarına da alan açıyor.

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