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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı

10:05, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 10:07, 06/11/2026, Cuma
IHA
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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından, yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor.

18 yaşından küçük öğrencilerin durumu

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının önce kendi e-Devlet’i üzerinden veli onayı vermesi, ardından öğrencinin taahhütname onaylaması gerekiyor.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise, kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın gençlik ve spor il müdürlüğü ya da yurt müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabiliyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin taahhütname onayı ve kefaletname işlemlerini tamamlama süresi 5 Aralık Cumartesi günü saat 23.59’da sona eriyor.

Yurt dışı öğrencilerinin de öncelikle e-Devlet üzerinden taahhütname onaylaması gerekiyor. Daha sonra yurt içinde ikamet eden bir kefil vasıtasıyla Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Başlıklar :KYKbursYÖK
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KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı
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