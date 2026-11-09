ABD ara seçimleri ve İslamofobik eğilimler

ABD ara seçimlerine ilişkin epey analiz yapıldı. Trump’ın neden kaybettiği, bunun kalan iki yıl için ne anlama geldiği ve en önemlisi de bu sonuçların küre sathında ne tür etkileri olacağı başlıkları en fazla tartışılan hususlar oldu. Daha tematik bakıldığında ise Teksas ve Michigan gibi eyaletlerde sonuçlara doğrudan etki eden aday profilleri ve bu isimlerin seçim sürecindeki siyasal iletişim kampanyaları oldukça dikkat çekici idi. Nitekim ilk Müslüman senatör olma vasfının dışında seçim öncesinde yoğun bir kampanya ile sürece dahil olan ve ilk evrede Demokratlar cephesinde sonra da rakibine karşı büyük bir başarı sergileyen Abdul El-Sayed’in hikayesi müstakil olarak tartışılmayı hak ediyor. Peki El-Sayed, ABD siyasetindeki çoğulculuk tartışmaları açısından ne anlam ifade ediyor? El-Sayed’in senatoya girme süreci hangi meydan okumalara konu oldu? Ve nihayet uzunca süredir konuşulan Batı’da yerleşik ve kurumsal bir kültüre dönüşen İslamofobik eğilimler El-Sayed’in seçim sürecinde nasıl işledi?

El-Sayed’in hikayesi ABD’de yaşayan Müslümanlar açısından hiç kuşkusuz bir özgüven anlamına geliyor. Bu hikaye aktörden bağımsız olarak, Müslüman toplulukların yaşadığı sorunların kamusal düzlemde daha fazla tartışılması , İslam ve Müslümanlara yönelik karşıtlığın giderilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Fakat bu müstakil ve şahsi hikayenin kurumsallaşamaması çoğulculuk açısından da önemli bir dezavantaj anlamına gelecektir.

El-Sayed’in seçilme sürecindeki İslamofobik eğilimler çoğulculuk tartışmalarının ne denli sancılı geçeceğini de göstermektedir. Nitekim seçimler öncesinde Trump’ın doğrudan Sayed’i ismi üzerinden (Muhammed) kriminalize etme çabası ABD’deki yerleşik İslam karşıtlığı adına önemli bir gösterge. Başkan düzeyinde ortaya çıkan bu refleksin kurumsal bir kültürü var elbette. Öyle ki Batı’da Müslüman toplulukların siyasetteki temsil oranlarına odaklanan çalışmalar, Müslümanların nüfusu ve siyasi temsil alanları arasında ciddi bir zıtlık olduğunu göstermektedir. Politik alanda görülen bu dışlayıcı tutumun siyaset ile sınırlı kalmadığı, eğitim, kültür ve iş hayatında da Müslümanların ciddi sorunlarla karşılaştığı görülmektedir.

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Daha yakından bakıldığında İslam ve Müslümanlara yönelik karşıtlık El-Sayed’in seçim sürecinin de en belirgin risklerinden biri olarak karşımıza çıktı. Adaylığının başından bu yana eşinin başörtüsü ve Müslüman kimliği üzerinden mütecaviz bir dil kullanıldı. Bu karşıtlığı sosyal medya içerikleri ile tahkim eden El-Sayed karşıtı kitlenin oldukça profesyonel hareket ettiği de bir gerçek. Nitekim Marc Owen Jones ve Sohan Dsouza’nın yaptıkları “Manufacturing The Great Replacement” isimli çalışma, Avrupa ve ABD’de göçmen ve Müslüman karşıtlığı olarak kendisini gösteren sosyal medya dilinin, TikTok, Youtube ve Facebook gibi platformlarda gizli ve İsrail eliyle finanse edilen bir kampanyanın ürünü olduğunu bulguluyordu. Yaklaşık üç yıllık bir mücadelenin ürünü olan bu çalışmanın bulguları, Avrupa ve ABD ekseninde Batı’nın İslamlaşması korkusu üzerinden sahte içeriklerin üretildiği ve geniş kitlelerin güvenlik eksenli dil üzerinden etkilenmeye çalışıldığı bulgulanmaktadır. Son aylarda Almanya’da AfD’nin de benzer içeriklerle göç konusunu politize etmesi bu durumun açık bir örneği.

Son on yılda Avrupa’da ivmesini artıran “Stop Islamization” gibi hareketlerin ABD’deki yansıması olan “American Freedom Defense Initiative” (AFDI) gibi yapıların yoğun biçimde katkı sağladığı bu İslamofobik dil, Batı’daki çoğulculuk tartışmaları açısından önemli bir risk. Hem konvansiyonel hem de sosyal medya platformları marifetiyle yayılan yabancı ve özelde İslam karşıtlığı konusu, siyaseten araçsallaştırılan ve iltifat gören bir konu. Hemen her alandan aktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkan bu tablo, ABD’de de bu durumun önemli ölçüde İsrail lobisi eliyle desteklendiğini göstermektedir. Nitekim ABD’de İslam karşıtı yapıları yöneten Pamale Galler ve Robert Spencer gibi isimlerin bu lobilerle geliştirdikleri ilişkiler ve aldıkları finansal destekler, bu karşıtlığın ne denli sistematik işlediğini de gözler önüne sermektedir. AFDI’ nin El-Sayed’e yönelik karşıt kampanyalardaki rolü ve işlevine bakıldığında da açık biçimde görülen bu durum, kısmen göçmen ve yabancı önemli ölçüde de İslam karşıtlığı olarak kendisini gösteren bu dışlayıcı tutumun kuvvetli bir kurumsal geleneğe yaslandığını söylememiz mümkün. Ez cümle El-Sayed’in senatoya giren ilk Müslüman olması müstakil bir başarı hikayesi olarak okunsa da bu konuda ihtiyatlı olmakta fayda var. Bu tecrübelerin kamusallaşarak kurumsal bir kapasite üretmesi ve Müslüman temsilinin demografiyle uyumlu olması durumunda çoğulculuk tartışmaları sağlıklı bir zemine oturabilir.