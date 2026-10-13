Meclis'te sürpriz temas: Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
, SalıG: Güncelleme: 15:10, 13/10/2026, Salı14:57, 13/10/2026
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu - Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Görüşmenin içeriğine dair ise henüz basına bir bilgi yansımadı.
"İki arkadaş olarak görüştük"
Kılıçdaroğlu görüşme sonrası yaptığı açıklamada
"İki arkadaş olarak görüştük"dedi.
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