Canan Karatay ‘Ani ölüme neden oluyor’ diyerek uyardı: 3 organ için tehlikeye dikkat çekti
Kilo kontrolü sağlamak amacıyla kullanılan zayıflama iğneleri, sağlık üzerindeki olası etkileriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Prof. Dr. Canan Karatay, söz konusu ilaçların çeşitli organlarda ciddi sorunlara neden olabileceğini öne sürerek bilinçsiz kullanıma karşı uyarıda bulundu.
Canan Karatay, zayıflama iğnelerinin ani ölümlere yol açabileceğini iddia ederek bu ilaçlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Böbrek yetmezliği, zihinsel bulanıklık ve kalp krizi gibi sağlık sorunlarını da gündeme getiren Karatay, tedavi sürecinde doktor kontrolünün önemine işaret etti.
ZAYIFLAMA İĞNELERİ HERKES İÇİN UYGUN MU?
Zayıflama iğnelerinin kullanım alanı, ilacın etken maddesine ve kişinin sağlık durumuna göre değişiklik gösteriyor. Bazı ilaçlar tip 2 diyabet tedavisinde kullanılırken bazıları obezite tedavisinde kilo yönetimine yardımcı olmak amacıyla uygulanabiliyor. Ancak bu tedaviler her birey için uygun olmayabiliyor.
İlacın kullanımına karar verilirken kişinin mevcut hastalıklarının, kullandığı diğer ilaçların ve olası yan etkilerin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle tedavinin hekim tarafından planlanması ve takip edilmesi önem taşıyor.
Canan Karatay ise zayıflama iğnelerinin böbrekler, safra kesesi, karaciğer, beyin ve kalp üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek bu ilaçların bilinçsiz şekilde kullanılmaması gerektiğini savundu.
Karatay, konuya ilişkin açıklamasında, "Zayıflama iğnesi insanları ani olarak öldürüyor" ifadelerini kullandı.
KARATAY’IN DOĞAL BESLENME VE KİLO KONTROLÜ ÖNERİLERİ
Kilo vermek isteyenlere beslenme alışkanlıkları konusunda da tavsiyelerde bulunan Karatay, doğal gıdalarla beslenmenin ve vücudun ihtiyaçlarının karşılanmasının önemini vurguladı.
Açıklamasında İbn-i Sina’nın görüşlerini hatırlatan Karatay, öğün sayısına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
“İbn-i Sina söylüyor bunu, Karatay söylemiyor. 11. yüzyılda İbn-i Sina diyor ki, iki öğün sağlıklıdır, üç öğün hastalıktır”
Karatay, su tüketimine özen gösterilmesi, tuzun beslenmeden tamamen çıkarılmaması ve doğal probiyotik kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini de belirtti.