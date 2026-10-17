Canan Karatay ‘Ani ölüme neden oluyor’ diyerek uyardı: 3 organ için tehlikeye dikkat çekti

İlacın kullanımına karar verilirken kişinin mevcut hastalıklarının, kullandığı diğer ilaçların ve olası yan etkilerin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle tedavinin hekim tarafından planlanması ve takip edilmesi önem taşıyor.





Canan Karatay ise zayıflama iğnelerinin böbrekler, safra kesesi, karaciğer, beyin ve kalp üzerindeki olası etkilerine dikkat çekerek bu ilaçların bilinçsiz şekilde kullanılmaması gerektiğini savundu.





Karatay, konuya ilişkin açıklamasında, "Zayıflama iğnesi insanları ani olarak öldürüyor" ifadelerini kullandı.