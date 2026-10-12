Tren traktöre çarptı: İki kardeş ölümden döndü
00:57, 12/10/2026, Pazartesi
AA
Kazada yaralanan iki kardeş hastanede tedavi altına alındı.
İzmir’de hemzemin geçide giren traktöre yolcu treni çarptı. Kazada traktör sürücüsü Tanju O. ile ağabeyi S.O. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki kardeş hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte traktöre çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ödemiş'ten Torbalı yönüne giden yolcu treni, Kızılcaova istikametinden hemzemin geçide giren Tanju O. (37) idaresindeki 02 AE 570 plakalı traktöre çarptı.
İki kardeş hastaneye kaldırıldı
Kazada sürücü ve traktördeki ağabeyi S.O. (39) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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