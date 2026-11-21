Türkiye'nin imzaladığı milletlerarası anlaşmalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.
Pakistan ile hidrokarbon işbirliği
Türkiye ile Pakistan arasında Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmanın Değiştirilmesine İlişkin Olarak 13 Şubat 2025 tarihinde İslamabad’da İmzalanan İlişik Protokolün Onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre taraflar, ulusal mevzuatlarına uygun olarak hidrokarbonlar alanında ikili bilimsel, teknik, teknolojik, yasal, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini daha fazla teşvik etme niyetinde olup her iki ülkedeki veya üçüncü ülkelerde hidrokarbonlar alanındaki yatırımları teşvik etmek için müşterek çalışacak.
Somali ve Suriye ile ilgili kararlar
Türkiye ile Somali arasında Ayni Hibe Desteği Anlaşmasının Onaylanması hakkındaki karar da yayımlandı.
Öte yandan Türkiye Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Arasında Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Suriye’deki Akademik Birimlerinin faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptının onaylanması hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yer aldı.
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