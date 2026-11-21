Amasya'da İstanbul'dan cenaze getirenleri taşıyan midibüs devrildi, 14 kişi yaralandı.
Göynücek ilçesinde saat 08.00 sıralarında meydana gelen kaza, Amasya-Göynücek kara yolu Oluz mevkisinde yaşandı.
Midibüs yağışlı yolda yan yattı
Sultangazi Belediyesine ait, Özcan Koç yönetimindeki 34 CHC 304 plakalı midibüs, Göynücek ilçesi Hasanbeyli köyüne cenaze getirirken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı.
Kazada araçta bulunan 14 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, jandarma, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Abdullah Gül kazayı anlattı
İstanbul'dan cenaze getirdiklerini belirten Abdullah Gül, "Araçta şoförlerle birlikte 32 kişi vardı. Havaların yağışlı ve yolların da kaygan olmasından dolayı kaza oldu." dedi.
Gül, "Cenaze de aracın içindeydi. Bir kişi sıkışmıştı araçta, onu da kurtardılar. Yaralılar şu anda hastanelerde." diye konuştu.
Araçta yer olmadığı için kendisinin başka bir araçla arkadan takip ettiğini de söyleyen Gül'ün ardından, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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