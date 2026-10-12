Cevdet Yılmaz'dan Fon soruşturması açıklaması: Kamu kaynağı kullanılması söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası canlı yayınına konuk olarak AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile editörlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Son dönemde kamuoyunun takibinde olan fon soruşturmaları ve sermaye piyasalarının işleyişine dair kritik değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, kamu kaynaklarının korunması hususundaki net duruşu ifade etti.

Devam eden fon soruşturması ve tasfiye adımlarına ilişkin sorulan soru üzerine konuşan Yılmaz, kamu bütçesinden herhangi bir aktarım yapılmadığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Fon soruşturmasında ne olağan tasfiyede ne de olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değildir."

Sermaye ve fon piyasalarındaki risk ve sorumluluk alanlarına da dikkat çeken Yılmaz, yatırımcıların piyasa koşullarını değerlendirirken dikkate alması gereken hususları hatırlattı. Yılmaz, "Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok" diyerek piyasaların kendi dinamikleri içerisinde işlediğini ve devlet bankacılık mevduat güvencesi gibi mekanizmaların bu alanda geçerli olmadığını bir kez daha vurguladı.