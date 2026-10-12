Cevdet Yılmaz'dan sermaye piyasası açıklaması: Sorunlu fonları karantinaya aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Yılmaz, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile editörlerin sorularını yanıtladı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Ekonominin geneline bakıldığında dünyanın genel durumuna bakıldığında gayet sağlıklı bir şekilde devam ediyoruz. Ekonomimiz sağlam. Büyümemiz devam ediyor. İstihdam artışı devam ediyor. İhracatımız 284 milyar dolara yakın yıllıklandırılmış ihracatımız var.

Cari açığımız bir miktar bu yıl artacak. Yüzde 2,6'lık bir cari açık bekliyoruz. Geçen sene 2 civarındaydı ama bu yönetilebilir seviyede. Bu yılı yüzde 3,1 civarında bütçe açığı ile kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Eşel Mobil uygulamasına rağmen iyi durumdayız. Bankacılık sektörümüz iyi durumda.

16 Ekim'de bütçe süreci başlayacak. Bütçemize ilişkin çok detaylı bilgiler vereceğiz.

Sorunlu fonlar karantinaya alındı

Meclis'te Genel Kurulu bilgilendirdik. Kamunun attığı adımlar var, yaptığı çalışmalar var. Fon Rehberi var SPK tarafından yayınlanan. Bu rehberle şeffaflık artırıldı. Bu rehberle sorunlu olan alanlar açığa çıktı. Fon piyasasının belli bir alanında yaşanan sorun genele yayılmaması için karantinaya alındı. Vücuttaki hastalıklı bir yapı var. Bunu alırken vücuda zarar vermeden halletmeye çalışıyoruz. 7 şirket ve 131 fonda sorun vardı. Bunlar karantinaya alındı. Adli süreç devam ediyor. Birçok tutuklu, gözaltı var. Yurt dışı yasakları var, mal varlıklarının dondurulması var. Fahiş kazançlar elde etmiş kişilerle ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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