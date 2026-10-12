Sermaye piyasası soruşturmasında 'Gizli’ belgeleri paylaşanlar hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara, soruşturmanın aşamalarına göre çeşitli talimat ve müzekkereler gönderildi.

Ancak savcılıkça, bazı sanal medya platformları ve dijital mecralarda, soruşturmanın içeriğine ilişkin 'Gizli' ibareli belgelerin paylaşıldığı tespit edildi. Soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edildiği değerlendirilerek, paylaşımları yapanlar hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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