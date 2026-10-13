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Okula anne eli değiyor

Okula anne eli değiyor

Oğuzhan Ürüşan
04:00, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Okula anne eli değiyor
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığı, okul saldırılarını önlemek için “Şefkat Kalkanı” adıyla bir program başlatıyor. Önce riskli okullarda devreye girecek. Bir yıl içinde tüm okulları kapsayacak programda aileler, özellikle de anneler merkezi rolde olacak. Okul aile birlikleri aracılığıyla velilere ulaşılacak. Veliler bilgilendirme toplantılarına davet edilecek. Polis, rehber öğretmen ve uzmanlar, okul saldırıları, uyuşturucu, akran zorbalığı ve dijital tehditler konusunda aileleri eğitecek.

İçişleri Bakanlığı’nın suçla mücadelede önleyici yaklaşımı, okul saldırılarının önlenmesi için de devreye alınacak. “Şefkat Kalkanı” adı verilen programla aileler okul güvenliğinin doğrudan bir parçası olacak. Programla, çocukların davranışlarındaki ani değişimler, içe kapanma ve şiddet eğilimi gibi risk işaretleri erken aşamada tespit edilerek saldırgan davranışların şiddete dönüşmeden önlenmesi amaçlanıyor.

ADIM ADIM NE YAPILACAK?

Pilot okullar belirlenecek:

Güvenlik açısından öncelikli görülen okullar tespit edilecek. Program ilk olarak risk öncelikli okullarda uygulanacak.

Ailelerle iletişime geçilecek:

Okul aile birlikleri aracılığıyla velilere ulaşılacak. Başta anneler olmak üzere bütün veliler bilgilendirme toplantılarına davet edilecek.

Velilere güvenlik eğitimi verilecek:

Polis, rehber öğretmen ve uzmanlar, okul saldırıları, uyuşturucu, akran zorbalığı ve dijital tehditler konusunda aileleri eğitecek.

Çocuklardaki tehlike işaretleri anlatılacak:

Ailelere ani davranış değişiklikleri, içe kapanma, şiddet eğilimi ve uyuşturucu kullanımına ilişkin erken belirtileri fark etme yöntemleri öğretilecek.

Öğretmenler erken uyarı sistemine katılacak:

Sınıf ve rehber öğretmenler, okulda gözlemledikleri risk işaretlerini ilgili rehberlik birimleriyle paylaşacak.

Risk altındaki çocuklar belirlenecek:

Aile ve öğretmenlerden gelen bilgiler okul rehberlik servislerince gizlilik içerisinde değerlendirilecek. Erken desteğe ihtiyaç duyan çocuklar tespit edilecek.

Çocuğa ve ailesine destek sağlanacak:

Risk tespit edilen çocuklar öncelikle rehberlik, sağlık ve sosyal hizmet birimlerine yönlendirilecek. Somut tehlike veya suç belirtisi varsa kolluk birimleri devreye girecek.

Evlerde silah güvenliği sağlanacak:

Ailelere ateşli silahların ve kesici aletlerin çocukların ulaşamayacağı kilitli alanlarda saklanması gerektiğine ilişkin bilgilendirilecek.

İHBAR KANALLARI OLUŞTURULACAK

Dijital tehditlere karşı aileler bilgilendirilecek
: Çocukların sosyal medya, oyun ve sohbet platformlarında karşılaşabileceği şiddet içerikleri, uyuşturucu satışı ve suç örgütlerinin faaliyetleri konusunda eğitim verilecek.
Güvenli ihbar ve başvuru kanalları tanıtılacak:

Ailelere ve çocuklara HAYAT 112, Okul Acil ve ilgili resmî başvuru kanallarının kullanımı öğretilecek.

Gönüllü veli ağı kurulacak:

Eğitim alan velilerden “Şefkat Kalkanı Gönüllüleri” oluşturulacak. Gönüllüler öğrendikleri bilgileri diğer ailelere aktaracak.

Kurumlar arası koordinasyon sağlanacak:

Valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda millî eğitim ve emniyet müdürlüklerinden sorumlu görevliler belirlenecek. Okul, aile, kolluk ve ilgili kurumlar arasında “erken uyarı mekanizması” işletilecek.

81 İLE YAYILACAK

Okul girişlerinde çantalar aranacak:

Adalet Bakanlığı ile koordineli olarak kesici ve delici alet taşınmasına karşı caydırıcılığı artıracak yasal düzenleme yapılacak.

Uygulama 81 ile yaygınlaştırılacak:

Öncelikle gerekli altyapının kurulması ile uygulama başlayacak. Ardından risk öncelikli okullarda pilot uygulama yapılacak. 2027’nin altıncı ayından itibaren program ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Sonuçlar düzenli takip edilecek:

Eğitim alan veli sayısı, erken uyarı bildirimleri, zamanında yapılan müdahaleler ve okullardaki güvenlik algısı ölçülecek. Okullardaki olumlu ve olumsuz gelişmeler, düzenli olarak İçişleri Bakanlığı'na raporlanacak.

Okullarda bekçiler görevlendirilecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlıkta düzenlenen okul güvenliği toplantısında, ihtiyaç duyulan okullarda bekçi ve güvenlik korucularının görevlendirilmesi talimatını verdi. Güvenlik personelinin öğrenciler okula gelmeden yarım saat önce görev başında olmasını isteyen Çiftçi, okul çevrelerinde denetimlerin artırılacağını belirtti.

Okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş konusu olmaktan çıktığını vurgulayan Çiftçi, okul giriş ve çıkış saatleri ile öğle vakitlerinde daha fazla uygulama yapılmasını istedi. Asayiş, narkotik, çocuk şube, toplum destekli polis ve trafik ekiplerinin denetimlerini sıklaştırmasını isteyen Çiftçi, okul çevrelerinin yanı sıra metruk yapılar ve servislerin de daha sık kontrol edilmesi gerektiğini kaydetti.


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Başlıklar :okulannegüvenlikŞefkat Kalkanı
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