Kapadokya Üniversitesi COP31 sahnesinde kültürel iklim gündemine yön verecek

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasının korunması ile turizm ve gastronominin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar farklı yönleriyle ele alınacak.

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Kapadokya Modeli Yeşil Bölge’de konuşulacak

Kapadokya Üniversitesinin COP31 programındaki önemli buluşmalarından biri, 9 Kasım 2026 tarihinde Yeşil Bölge’de gerçekleştirilecek “Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras” başlıklı panel olacak. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasının korunması ile turizm ve gastronominin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar farklı yönleriyle ele alınacak.

Panelde, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, iklim değişikliğinin bölgesel turizm ve tarım ekosistemleri üzerindeki etkilerini değerlendirerek iklim değişikliğine uyum süreçleri ve sürdürülebilir turizm politikalarına ilişkin görüşlerini paylaşacak. Kamu, akademi, turizm ve gastronomi dünyasından temsilcilerin katılacağı oturumda; kültürel mirasın korunmasından doğal kaynak yönetimine, yerel üreticilerin gastronomiye katkısından sorumlu turizm uygulamalarına kadar uzanan farklı başlıklar gündeme taşınacak.

Kapadokya Üniversitesi COP31’in farklı oturumlarında yer alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Üniversitenin öğretim üyeleri Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk, COP31 süresince farklı oturum ve çalışmalarda yer alacak olup, Üniversitenin araştırma ve uygulama çalışmaları da stant ve dijital gösterimler aracılığıyla katılımcılarla paylaşılacak.

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Konferans kapsamında gerçekleştirilecek Liderler Oturumuna ise Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan, Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı ve Doç. Dr. Halil Burak Sakal katılacak.

Dört Çalışma Uluslararası Katılımcılarla Buluşacak

Kapadokya Üniversitesi, COP31 kapsamındaki katkılarını panel ve oturumların ötesine taşıyarak 20 Kasım’da destinasyon sürdürülebilirliği ve iklim karar destek sistemleri, uluslararası iklim iş birlikleri, turizmde gıda israfının azaltılması ve mikro plastik kirliliğinin araştırılması başlıklarındaki dört çalışmasını uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

Doç. Dr. Halil Burak Sakal tarafından yürütülen DEI-Climate projesiyle, Üniversite tarafından geliştirilen Destinasyon Mükemmellik Endeksi’nin veri altyapısının emisyon, enerji, su, atık ve iklim riski göstergeleriyle bütünleştirilerek veri temelli bir karar destek sistemine dönüştürülmesi hedefleniyor. Aynı gün ele alınan DEI-SDG çalışması ise bu altyapının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve iklim eylemiyle ilişkilendirildiği uluslararası bir iş birliği önerisi sunuyor.

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Turizmden çevresel araştırmalara uygulama odaklı çalışmalar

Doç. Dr. Mehmet Bahar tarafından Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği iş birliğinde geliştirilen Sürdürülebilir Turizmde Atıksız Her Şey Dâhil Modeli ve Yeşil Mutfak Yıldızı Sertifikasyon Programı, konaklama işletmelerinde gıda israfının azaltılmasına odaklanırken, çalışmada yapay zekâ destekli kamera ve akıllı tartı sistemleriyle gıda atıklarının izlenmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda atık önleme uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk tarafından ele alınan Ürgüp Atık Su Arıtma Tesisi ve Deşarj Alanında Mikroplastik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi başlıklı araştırma önerisiyle ise arıtılmış su, arıtma çamuru, sediman ve toprak örneklerindeki mikroplastik kirliliğinin incelenerek çevresel yönetime katkı sağlayacak bilimsel verilerin üretilmesi hedefleniyor.

Kapadokya Üniversitesi, COP31 boyunca Kapadokya’da geliştirdiği akademik birikimi ve uygulama deneyimini uluslararası iklim gündemiyle buluşturacak, sürdürülebilir turizmden çevresel araştırmalara, veri temelli karar mekanizmalarından yerel değerlerin korunmasına uzanan farklı alanlardaki çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşacak.