Kapadokya Üniversitesi COP31 sahnesinde kültürel iklim gündemine yön verecek

09/11/2026, Pazartesi13:36
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
36

Bildirimler

Dev yılan ağaca tırmanırken böyle görüntülendi09 Kasım 2026 13:34 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31'de hedefimiz somut sonuçlar üretmektir09 Kasım 2026 13:12 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net KKTC mesajı: Biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayız09 Kasım 2026 13:04 PazartesiSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şuşa dönüşü önemli mesajlar 09 Kasım 2026 12:59 PazartesiSON DAKİKA
İzmir'de Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli patlama: Ekipler müdahale ediyor09 Kasım 2026 12:39 PazartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31'de hedefimiz somut sonuçlar üretmektirCumhurbaşkanı Erdoğan'dan net KKTC mesajı: Biz Kıbrıs Türk halkını asla yalnız ve çaresiz bırakmayızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Şuşa dönüşü önemli mesajlar İzmir'de Demir-Çelik Fabrikası’nda şiddetli patlama: Ekipler müdahale ediyorBakan Kurum: Tarihi iş birliğini Antalya’da kuralım 📌 Dünya bize açık bir şey söylüyor; sıfır noktasındayız!

Kapadokya Üniversitesi COP31 sahnesinde kültürel iklim gündemine yön verecek

12:34, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 12:56, 09/11/2026, Pazartesi
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasının korunması ile turizm ve gastronominin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar farklı yönleriyle ele alınacak.

Kapadokya Üniversitesi, sürdürülebilir turizm, iklim değişikliğine uyum, destinasyon yönetimi ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında yürüttüğü akademik ve uygulamalı çalışmalarla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in merkezinde yer alacak.

Kapadokya Modeli Yeşil Bölge’de konuşulacak

Kapadokya Üniversitesinin COP31 programındaki önemli buluşmalarından biri, 9 Kasım 2026 tarihinde Yeşil Bölge’de gerçekleştirilecek “Kapadokya Modeli: İklim Krizi Çağında Sürdürülebilir Turizm, Gastronomi ve Kültürel Miras” başlıklı panel olacak. Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasının korunması ile turizm ve gastronominin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar farklı yönleriyle ele alınacak.

Panelde, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, iklim değişikliğinin bölgesel turizm ve tarım ekosistemleri üzerindeki etkilerini değerlendirerek iklim değişikliğine uyum süreçleri ve sürdürülebilir turizm politikalarına ilişkin görüşlerini paylaşacak. Kamu, akademi, turizm ve gastronomi dünyasından temsilcilerin katılacağı oturumda; kültürel mirasın korunmasından doğal kaynak yönetimine, yerel üreticilerin gastronomiye katkısından sorumlu turizm uygulamalarına kadar uzanan farklı başlıklar gündeme taşınacak.

Kapadokya Üniversitesi COP31’in farklı oturumlarında yer alacak

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Üniversitenin öğretim üyeleri Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı, Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Dr. Öğr. Üyesi Avşin Ayhan ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk, COP31 süresince farklı oturum ve çalışmalarda yer alacak olup, Üniversitenin araştırma ve uygulama çalışmaları da stant ve dijital gösterimler aracılığıyla katılımcılarla paylaşılacak.

Konferans kapsamında gerçekleştirilecek Liderler Oturumuna ise Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Mütevelli Heyeti Başkanı Funda Aktan, Prof. Dr. Candan Gökçeoğlu, Doç. Dr. Sinan Akıllı ve Doç. Dr. Halil Burak Sakal katılacak.

Dört Çalışma Uluslararası Katılımcılarla Buluşacak

Kapadokya Üniversitesi, COP31 kapsamındaki katkılarını panel ve oturumların ötesine taşıyarak 20 Kasım’da destinasyon sürdürülebilirliği ve iklim karar destek sistemleri, uluslararası iklim iş birlikleri, turizmde gıda israfının azaltılması ve mikro plastik kirliliğinin araştırılması başlıklarındaki dört çalışmasını uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

Doç. Dr. Halil Burak Sakal tarafından yürütülen DEI-Climate projesiyle, Üniversite tarafından geliştirilen Destinasyon Mükemmellik Endeksi’nin veri altyapısının emisyon, enerji, su, atık ve iklim riski göstergeleriyle bütünleştirilerek veri temelli bir karar destek sistemine dönüştürülmesi hedefleniyor. Aynı gün ele alınan DEI-SDG çalışması ise bu altyapının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve iklim eylemiyle ilişkilendirildiği uluslararası bir iş birliği önerisi sunuyor.

Turizmden çevresel araştırmalara uygulama odaklı çalışmalar

Doç. Dr. Mehmet Bahar tarafından Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği iş birliğinde geliştirilen Sürdürülebilir Turizmde Atıksız Her Şey Dâhil Modeli ve Yeşil Mutfak Yıldızı Sertifikasyon Programı, konaklama işletmelerinde gıda israfının azaltılmasına odaklanırken, çalışmada yapay zekâ destekli kamera ve akıllı tartı sistemleriyle gıda atıklarının izlenmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda atık önleme uygulamalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Selda Öztürk tarafından ele alınan Ürgüp Atık Su Arıtma Tesisi ve Deşarj Alanında Mikroplastik Kirlilik Düzeyinin Belirlenmesi başlıklı araştırma önerisiyle ise arıtılmış su, arıtma çamuru, sediman ve toprak örneklerindeki mikroplastik kirliliğinin incelenerek çevresel yönetime katkı sağlayacak bilimsel verilerin üretilmesi hedefleniyor.

Kapadokya Üniversitesi, COP31 boyunca Kapadokya’da geliştirdiği akademik birikimi ve uygulama deneyimini uluslararası iklim gündemiyle buluşturacak, sürdürülebilir turizmden çevresel araştırmalara, veri temelli karar mekanizmalarından yerel değerlerin korunmasına uzanan farklı alanlardaki çalışmalarını uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

Başlıklar :Selda ÖztürkÜrgüp Atık Su Arıtma TesisiMehmet BaharKapadokya
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Kapadokya Üniversitesi COP31 sahnesinde kültürel iklim gündemine yön verecek
Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in moderatörlüğünde düzenlenecek panelde, Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasının korunması ile turizm ve gastronominin sürdürülebilir biçimde geliştirilmesine yönelik yaklaşımlar farklı yönleriyle ele alınacak.
1/2
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet