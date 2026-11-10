Arap dilinin estetik ve anlam derinliğine yolculuk: "el-Belâgatü'l-Kâfiye" okurla buluştu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bulut’un imzasını taşıyan eser, Arap belâgatini oluşturan meânî, beyân ve bedî’ ilimlerini hem nazari hem de tatbiki açıdan son derece etkileyici ve sistematik bir üslupla işliyor.

"Müyessera"dan "Kâfiye"ye: Temelden yetkinliğe uzanan ilim köprüsü

İlk kitap olan el-Belâgatü'l-Müyessera ile Arap belâgatine sağlam ve anlaşılır bir giriş kapısı aralayan Prof. Dr. Bulut, yeni eseri el-Belâgatü'l-Kâfiye ile bu alandaki derinleşme ihtiyacına tam anlamıyla cevap veriyor. Köklü klasik Arap dili mirasını modern akademik metotlar ve zengin referanslarla harmanlayan çalışma; üniversite sıralarındaki öğrencilerden ileri düzey araştırmacılara kadar geniş bir kitleye rehberlik edecek nitelikte yetkin bir başvuru kaynağı özelliği taşıyor.

Klasik mirasın modern ve açık yorumu

Arap belâgatini temel kavram, kural ve yöntemleriyle titizlikle ele alan Prof. Dr. Bulut, geleneksel ilmî yaklaşımdan taviz vermeksizin konuları sade ve akıcı bir dille anlatmayı başarıyor. Kitapta yer verilen Kur’an-ı Kerim ayetleri, hadis-i şerifler, klasik ve modern edebî eserlerden alınan seçkin örnekler; kelime ve anlam açıklamalarıyla zenginleştirilerek sunuluyor.

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Metinlerin kuruluşundaki estetik işlevlerin kolayca kavranabilmesi, doğru okunup doğru anlamlandırılabilmesi adına tüm örneklerin harekelenmesine büyük bir özen gösterilen eser, belâgat kurallarının yanı sıra kelamdaki estetik ile mânevî ve ahlaki değerler arasındaki sarsılmaz bağı da gözler önüne seriyor.

"Belâgat, metinlerin anlam haritasıdır"

Kitabın hazırlanış felsefesine dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Bulut, Arap belâgatini sadece teorik kurallardan ibaret görmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı "Daha önce hazırladığımız 'el-Belâgatü'l-Müyessera' ile bu ilme adım atan okurlarımız için kolaylaştırıcı bir zemin oluşturmak nasip oldu. 'el-Belâgatü'l-Kâfiye'de ise edebî ve dinî metinlerin inceliklerini kavramaya, ifade güzelliklerini keşfetmeye kapı aralayan kuşatıcı bir yaklaşımı benimsedik. Bilimsel içeriği anlaşılır hâle getirirken, klasik kaynaklarımızdan süzülen o eşsiz ilmî derinliği ve ruhu korumayı esas edindik."

İslami İlimler, İlahiyat ve Arap Dili ve Edebiyatı alanında öğrenim gören öğrenciler için temel bir ders ve uygulama kitabı olan "el-Belâgatü'l-Kâfiye", aynı zamanda araştırmacı ve akademisyenlerin ilmî araştırmalarında başvuracağı vazgeçilmez bir kaynak olacak.

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