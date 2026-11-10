Arap dilinin estetik ve anlam derinliğine yolculuk: "el-Belâgatü'l-Kâfiye" okurla buluştu

10/11/2026, Salı17:33
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
45

Bildirimler

Vücudun kansere en dirençli organı: Bilim adamları sırrını açıkladı10 Kasım 2026 17:30 SalıSON DAKİKA
Türkiye'den dev enerji hamlesi: Üç ülke ile imzalar atıldı10 Kasım 2026 17:15 SalıSON DAKİKA
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi10 Kasım 2026 16:54 SalıSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü10 Kasım 2026 16:32 SalıSON DAKİKA
Yalova'da denetimlerde ortaya çıktı10 Kasım 2026 16:26 SalıSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da: BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüÖzel hastanede temizlik personeli ameliyata girdi iddiası: CİMER şikayeti sonrası harekete geçildiİzmir'de fabrika patlamasına ilişkin gözaltı sayısı 11'e yükseldiBakanlıktan 'peynir' düzenlemesi: Etiketlerde bu ifadeler yasaklandı

Arap dilinin estetik ve anlam derinliğine yolculuk: "el-Belâgatü'l-Kâfiye" okurla buluştu

17:19, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 17:20, 10/11/2026, Salı
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Prof. Dr. Ali Bulut'un "el-Belâgatü'l-Kâfiye" eseri okurların istifadesine sundu.

Arap dilinin estetik zenginliğini ve anlam derinliğini gün yüzüne çıkaran nitelikli çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Daha önce kaleme aldığı ve ilim çevrelerinde takip edilen "el-Belâgatü'l-Müyessera" başlıklı giriş niteliğindeki eseriyle Arap belâgati öğretimine kolaylaştırıcı ve modern bir boyut kazandıran Prof. Dr. Ali Bulut'un "el-Belâgatü'l-Kâfiye" eseri okurların istifadesine sunuldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Bulut’un imzasını taşıyan eser, Arap belâgatini oluşturan meânî, beyân ve bedî’ ilimlerini hem nazari hem de tatbiki açıdan son derece etkileyici ve sistematik bir üslupla işliyor.

"Müyessera"dan "Kâfiye"ye: Temelden yetkinliğe uzanan ilim köprüsü

İlk kitap olan el-Belâgatü'l-Müyessera ile Arap belâgatine sağlam ve anlaşılır bir giriş kapısı aralayan Prof. Dr. Bulut, yeni eseri el-Belâgatü'l-Kâfiye ile bu alandaki derinleşme ihtiyacına tam anlamıyla cevap veriyor. Köklü klasik Arap dili mirasını modern akademik metotlar ve zengin referanslarla harmanlayan çalışma; üniversite sıralarındaki öğrencilerden ileri düzey araştırmacılara kadar geniş bir kitleye rehberlik edecek nitelikte yetkin bir başvuru kaynağı özelliği taşıyor.

Klasik mirasın modern ve açık yorumu

Arap belâgatini temel kavram, kural ve yöntemleriyle titizlikle ele alan Prof. Dr. Bulut, geleneksel ilmî yaklaşımdan taviz vermeksizin konuları sade ve akıcı bir dille anlatmayı başarıyor. Kitapta yer verilen Kur’an-ı Kerim ayetleri, hadis-i şerifler, klasik ve modern edebî eserlerden alınan seçkin örnekler; kelime ve anlam açıklamalarıyla zenginleştirilerek sunuluyor.

Metinlerin kuruluşundaki estetik işlevlerin kolayca kavranabilmesi, doğru okunup doğru anlamlandırılabilmesi adına tüm örneklerin harekelenmesine büyük bir özen gösterilen eser, belâgat kurallarının yanı sıra kelamdaki estetik ile mânevî ve ahlaki değerler arasındaki sarsılmaz bağı da gözler önüne seriyor.

"Belâgat, metinlerin anlam haritasıdır"

Kitabın hazırlanış felsefesine dair değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ali Bulut, Arap belâgatini sadece teorik kurallardan ibaret görmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı "Daha önce hazırladığımız 'el-Belâgatü'l-Müyessera' ile bu ilme adım atan okurlarımız için kolaylaştırıcı bir zemin oluşturmak nasip oldu. 'el-Belâgatü'l-Kâfiye'de ise edebî ve dinî metinlerin inceliklerini kavramaya, ifade güzelliklerini keşfetmeye kapı aralayan kuşatıcı bir yaklaşımı benimsedik. Bilimsel içeriği anlaşılır hâle getirirken, klasik kaynaklarımızdan süzülen o eşsiz ilmî derinliği ve ruhu korumayı esas edindik."

İslami İlimler, İlahiyat ve Arap Dili ve Edebiyatı alanında öğrenim gören öğrenciler için temel bir ders ve uygulama kitabı olan "el-Belâgatü'l-Kâfiye", aynı zamanda araştırmacı ve akademisyenlerin ilmî araştırmalarında başvuracağı vazgeçilmez bir kaynak olacak.


Gündem
Eğitim fakültesinden Türkiye birinciliğine

Başlıklar :el-Belâgatü'l-MüyesseraHadisFıkıhFatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Arap dilinin estetik ve anlam derinliğine yolculuk: "el-Belâgatü'l-Kâfiye" okurla buluştu
Prof. Dr. Ali Bulut'un "el-Belâgatü'l-Kâfiye" eseri okurların istifadesine sundu.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet