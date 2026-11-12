SpaceX ABD Uzay Kuvvetleri için 6 günde ikinci gizli fırlatmayı yaptı

Space.com'un haberine göre SpaceX'e ait Falcon 9 roketi, ABD Uzay Kuvvetlerinin "USSF-627" adlı gizli misyonunu California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya taşıdı.
SpaceX, her iki göreve ilişkin ayrıntıları paylaşmazken Falcon 9 roketlerinin ilk kademelerinin Dünya'ya dönmesinin ardından canlı yayınları sonlandırdı.
NE OLMUŞTU?
Şirket, 6 Kasım'da da aynı üsten "USSF-432 adlı" benzer görev kapsamında Falcon 9 roketini fırlatmıştı.
Bazı uzmanlar, fırlatmalarda ABD Uzay Kuvvetlerinin dünya genelindeki potansiyel hedefleri takip etmesine yardımcı olan Uzay Tabanlı Algılama ve Hedefleme Programı kapsamında SpaceX'in Starshield uydularının yörüngeye yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.