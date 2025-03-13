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Toplanmadı daha fazla köpek var

Toplanmadı daha fazla köpek var

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/03/2025, Perşembe
G: 13/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Küçük Tunahan şu ana kadar 15 ameliyat geçirdi.
Küçük Tunahan şu ana kadar 15 ameliyat geçirdi.

Başkentte görülen "başıboş köpek saldırısı" davasına devam edildi.

7 Aralık 2023’te Ankara Keçiören’de Tunahan Yılmaz okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, köpeklerin parçaladığı çocuk ağır yaralanmıştı. Korkunç olaydan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, belediye yetkilileri hakkında hapis cezaları istenmişti. Davanın dünkü duruşmasında söz alan Tunahan’ın babası Halil Yılmaz, “Sorumluların cezasını çekmesini istiyorum. Bizim yaşadıklarımızı kimse yaşamasın. Tunahan’ın tedavisi 10 yıl sürecek” dedi. Olay anına tanıklık eden M.N. ise mahkemede verdiği ifadede “Çocuğun yaralanmasından sonra birkaç köpek götürüldü ama şu an daha fazla köpek var, toplanmadı” diye konuştu. Tanık beyanlarından sonra mütalaasını açıklayan savcı, “İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmakla” suçlanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal için 3’er aydan 1’er yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme, savunmalar için süre vererek duruşmayı 29 Nisan’a erteledi.



#Köpek Saldırısı
#Ankara
#Tunahan Yılmaz

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