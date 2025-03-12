Küçük Murat yaşam savaşı veriyor: Yine başıboş köpek saldırısı

Sokak köpekleri dehşet saçmaya, can almaya ve yaralamaya devam ediyor. Hakkari’de 12 yaşındaki Eslem Teker, Konya’da ise 2 yaşındaki Rana el-Seci sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybetmişti. Şimdi de Erzurum’da 10 yaşındaki Murat Tutar, köpeklerin saldırısı sonrası hayata tutunmaya çalışıyor.

YOĞUN BAKIMDA

Önceki gün saat 17.00 sıralarında Sütpınar Mahallesi’nde ekmek almak için bakkala giden Murat, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerin başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırdığı küçük çocuk ağır yaralandı. Bakkala giden bir kişi tarafından kurtarılan çocuk, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tutar, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan küçük Murat, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

PARAMPARÇA OLMUŞTU

Oğlunun kıyafetlerinin paramparça olduğunu ifade eden baba Yakup Tutar, “Köpeklerin elinden kendisi kurtulmuş. Murat, bir komşumuzu karşıdan görünce ondan yardım istemiş, 'Köpekler beni ısırdı.' diye bağırmış” dedi. Tutar, “Murat’ı evin önünde gördüğümüzde yüzü, gözü ve her yeri paramparça olmuştu. Kafasında 5-6 santim genişliğinde 5 yara var. Kulak memesi parçalanmış, kopmuş. Gözünün altında diş izi var. Boğazında nefes borusunda 2 delik var. Durumu şu anda kritik, yoğun bakımda” diye konuştu. Belediye ekiplerinin sahipsiz köpekleri toplamaya başladığı haberini aldığını anlatan Tutar, “Birinin çocuğu ölünce mi illa olması gerekiyor? Niye şimdi toplamaya başladılar, dün toplasaydılar” dedi.

3 şehirde yetkililere soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki çocuğun hayatını kaybettiği, Erzurum Narman’da bir çocuğun yaralandığı sahipsiz hayvan olaylarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sahipsiz hayvan meselesini "ertelenemez" olarak niteleyen Tunç, şunları kaydetti: “Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.”







