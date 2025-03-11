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DMM'den köpek saldırısında ölen Rana'ya ilişkin açıklama: 'İddialar doğru değil'

DMM'den köpek saldırısında ölen Rana'ya ilişkin açıklama: 'İddialar doğru değil'

13:1411/03/2025, Salı
DHA
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Konya'da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) vücudunda ısırık izi olmadığına dair iddianın doğru olmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan 'Konya'da köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rana'nın hiçbir yerinde ısırık izi, kanama yok' iddiası doğru değildir. Otopsi raporuna göre, 7 Mart'ta köpek saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Rana El Selci'nin vücudunda boyun ve omuz bölgesi ile çeşitli yerlerde köpek ısırığı tespit edilmiştir. Rana bebeğin ölüm nedenine ilişkin şu ana kadar herhangi başka bir bulguya rastlanılmamıştır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi.



#DMM
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

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