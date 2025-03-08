Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Sahipsiz köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın cenazesi, Suriye'ye gönderildi

Sahipsiz köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın cenazesi, Suriye'ye gönderildi

15:298/03/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Ekipler bölgede sahipsiz köpekleri toplama çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler bölgede sahipsiz köpekleri toplama çalışmalarını sürdürdü.

Konya'da yaklaşık 10 sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Suriye uyruklu Rana El Selci'nin (2) cenazesi, memleketine gönderildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi.

Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı.

Selci, yaklaşık 10 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Selci, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Rana El Selci, kurtarılamadı. Selci'nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini Suriye'ye götürdü.

Karatay Belediyesi ekipleri de bölgede sahipsiz köpekleri toplama çalışmalarını sürdürdü.


İKİ SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın ardından Konya Valiliği de açıklama yaptı.

  • Açıklamada, "Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan R.E.S. isimli çocuğumuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Konya'da sahipsiz köpeklerin toplanması için mücadelemiz sürmektedir. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır" denildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ise olayla ilgili soruşturma başlatarak, 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdiğini açıkladı.

'SORUMLULAR HESAP VERECEK'

Olayın yaşandığı bölgeye gelen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açıklamalarda bulundu.

Kılca,
"Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. Köpekleri toplamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 30 personelimiz bununla ilgili çalışıyor. Keşke yaşanmamış olsaydı, hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu an adli ve idari süreç başlamış durumda. Sorumlular biz dahil her kimse hesap verecek. 6 aydır bu işi üzerindeyiz, çalışmaya da devam edeceğiz"
dedi.


#Konya
#Rana El Selci
#Suriye
#Köpek

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
NEVŞEHİR İMSAKİYESİ 2025: Nevşehir'de iftar saat kaçta? 8 Mart Nevşehir sahur ve iftar vakitleri