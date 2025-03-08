Sahipsiz köpeklerinin saldırısında ölen Rana'nın cenazesi, Suriye'ye gönderildi

"Yönetmelik çıkalı 2,5 ay oldu. Köpekleri toplamak için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. 30 personelimiz bununla ilgili çalışıyor. Keşke yaşanmamış olsaydı, hepimizin çocuğu var. Biz de aynı acıyı yaşıyoruz. Şu an adli ve idari süreç başlamış durumda. Sorumlular biz dahil her kimse hesap verecek. 6 aydır bu işi üzerindeyiz, çalışmaya da devam edeceğiz"