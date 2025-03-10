Sahipsiz köpekler tarafından parçalanmıştı: 2 yaşındaki Rana'nın otopsi raporu çıktı

2 yaşındaki Rana'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsisine dair rapor çıktı. Raporda, Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı. Olayla ilgili 3 görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi.