Sahipsiz köpekler tarafından parçalanmıştı: 2 yaşındaki Rana'nın otopsi raporu çıktı

Konya'da yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırına uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Suriye uyruklu Rana El Selci'nin ilk otopsi raporu tamamlandı. Raporda Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu yer aldı.
Olay, 7 Mart günü saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden küçük Rana, annesi mutfakta iftar hazırlığı yaparken dışarı çıkıp oynamaya başladı.
Evinin önündeki köpeklerin saldırısına uğradı
Minik Rana, evin yaklaşık 100 metre ilerisinde yaklaşık 10 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen Rana, yaşamını yitirdi. Rana'nın cenazesi defnedilmek için Suriye'ye götürüldü.
Boynundan ve omzundan ısırmışlar
2 yaşındaki Rana'nın Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ilk otopsisine dair rapor çıktı. Raporda, Rana'nın boyun ve omuz bölgeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinde köpek ısırıkları olduğu, başkaca bir ölüm nedeni bulgusuna rastlanılmadığı yer aldı. Olayla ilgili 3 görgü tanığının da ifadelerine başvurulduğu belirtildi.
Karatay Belediyesi ekipleri, bölgede sokak köpeklerini toplamak için çalışma başlattı.