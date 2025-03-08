Tüm valilere talimat verildi: Bütün sahipsiz köpekler toplanacak

"Tüm valilere talimat verdim. Belediyeler bu hayvanları toplayacak. Ya toplanacak ya da yasayı uygulayacağız."

"Tüm valilere talimat verdim. Belediyeler bu hayvanları toplayacak. Ya toplanacak ya da yasayı uygulayacağız."

Ayrıca, yerel yönetimlere barınaklarını yapmaları ve başıboş hayvanları toplamaları için belirli bir süre tanınmış olup, bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye başkanlarına bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.