İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da sokakta oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısında 2 yaşındaki Rana bebeğin ölümüne ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. "Sokak köpeklerinin toplanması hakkıyla yapılmıyor." diyen Bakan Yerlikaya, "Tüm valilere talimat verdim. Belediyeler bu hayvanları toplayacak. Ya toplanacak ya da yasayı uygulayacağız." dedi.
Konya'da sokakta oynarken diğer çocukların yanlarından ayrılan Suriye uyruklu 2 yaşındaki bebek, sahipsiz 10 köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Müfettiş görevlendirildi
Tüm valilere talimat verildi: Bütün sahipsiz köpekler toplanacak
Ne olmuştu?
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Başak Mahallesi Şehit Erdal Özçelik Sokak'ta meydana geldi.
Ailesiyle akrabalarını ziyarete giden 2 yaşındaki Rana El Selci, annesi mutfakta iftar için yemek hazırladığı sırada dışarı çıktı.
Selci, yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Selci, yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Rana tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Selci'nin cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada tamamlanan otopsinin ardındın ailesi, Rana El Selci'nin cenazesini Suriye'ye götürdü.
Karatay Belediyesi ekipleri de bölgede sokak köpeklerini toplama çalışmalarını sürdürdü.
Köpekleri toplamayan belediyelere hangi cezalar veriliyor?
Ayrıca, yerel yönetimlere barınaklarını yapmaları ve başıboş hayvanları toplamaları için belirli bir süre tanınmış olup, bu süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediye başkanlarına bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir.