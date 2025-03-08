Köpek saldırırsa tüm amirler ceza alır

Başıboş sokak hayvanı sorunu her geçen gün büyüyor. İstanbul Valiliği hazırladığı “Sahipsiz Hayvanlar” genelgesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 39 ilçe belediye başkanlığı, kaymakamlıklar, il tarım ve il sağlık müdürlüklerine gönderdi. Genelgenin insan, hayvan ve çevre sağlığı gözetilmek kaydıyla, hayvanların rahat yaşamlarını, hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak amacıyla hazırlandığı kaydedildi. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılmasının, yerel belediyenin sorumluluğunda olduğu vurgulanan genelgedeki maddeler şöyle:





SIRALI AMİRLER SORUMLU TUTULACAK

* Sahipsiz hayvanlar, özellikle sokak köpekleri kaynaklı oluşabilecek zararlar göz önünde bulundurularak insan, hayvan ve çevre sağlığı için oluşabilecek olumsuz etkileri gidermeye yönelik tedbirlerin yerel yönetimler tarafından ivedilikle alınması,

* Belediyelerin ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde kullanılmak üzere tahsis edilmesini istedikleri alanlar ile ilgili tahsis işlemlerinin, ilgili kurumlar tarafından en geç 17 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar tamamlanma,

* Yasal mevzuatın gereklerinin yerine getirilmesinde süreci hızlandırmak amacıyla üniversitelerin ve özel veteriner kliniklerinin hizmet alım yöntemi ile sürece dahil edilmesi,

* Sahipsiz hayvan saldırısında zarar gören kişi ve yakınlarına karşı, mevzuat hükümlerine göre gereken tedbirleri almayan, hizmet kusuru olduğu tespit edilen kurumların sıralı sorumlu tüm amirlerinin maddi, manevi ve cezai sorumluluklarının bulunduğu dikkate alınmalı.



