Köpek ayarlı kaos planı

Başıboş sokak köpeği sorunun çözümü için gerekli adımlar atılsa da sözde hayvanseverlerin toplumu provoke etmesiyle durum her geçen gün içinden çıkılmaz hale geliyor. İnsanların parçalanarak ölümüne sebep olan saldırılara rağmen köpeklerin toplatılmaması için eylemler düzenleyen sözde hayvanseverlerin FETÖ ve PKK ile dirsek temasında olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya platformları aracılığıyla yapılan toplantılarda boy gösteren FETÖ ve PKK'lı isimler, daha etkili eylemler yapın diyerek, sözde hayvanseverlere adeta öncülük yapıyor.





ÇOCUKLARI UNUTUP NEFRET KUSTU

Bu isimlerden biri KCK eski hükümlüsü HDP Silopi Eş Başkanı Süleyman Şavluk oldu. Sözde hayvanseverlerin sosyal medya platformları üzerinden düzenlediği bir toplantıya katılan Şavluk, “Artık daha etkili eylemler yapmanız lazım” diyerek yönlendirme yaptı. Köpek saldırılarıyla hayatını kaybeden çocukları görmezden gelen Şavluk, kaosa şöyle davet etti: “Evrensel hukukun ayaklar altına alındığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkeyi yönetenlere karşı demokratik direnişlerin yükseltilmesi en elzem olandır. Sistemin tüm handikaplarına karşı mücadele etmek gerekiyor. Türkiye’de ses getirecek eylemlere girişmelisiniz. Artık daha etkili eylemler yapmanız lazım.”





KAMUOYU OLUŞTURUN

Başıboş sokak köpekleriyle mücadele eden Aktivist Fethi Aslan, sözde hayvanseverlerin terör örgütleriyle bağlantısını dikkat çekti. Aslan “Firari FETÖ’cü Cehveri Güven katıldığı 'Korkma biz varız’ isimli sohbet odasında köpek lobisinin kamuoyu oluşturması gerektiğini söyledi. Bu yayına FETÖ’cü Güven'in yanı sıra, Doğa İnsan Hayvan Koruma ve Bilgilendirme Konfederasyonu Kurucular Kurulu Başkanı (DİHKONFED) Haydar Özkan ile Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa da katıldı” diye konuştu. Sözde hayvanseverlerin, FETÖ ve PKK'lıların desteğiyle yasayı uygulatmamak için kamuoyu oluşturarak yeni eylemlere hazırlandığı ifade ediliyor.





Tepki gösteren hesaplar kapattırılıyor

Öte yandan FETÖ’cülerin ‘köpeklere karşı çıkan’ sosyal medya hesaplarını organize biçimde kapattırıldığı da iddia ediliyor. 2007 yılında ABD'ye firar eden Halis Aydoğan'ın kullandığı @HALlS_MKA hesabının bu konuda aktif biçimde çalıştığı belirtildi. Aydoğan’ın, sosyal medyada yalan bilgiler yayıp başıboş köpek sorununu dile getiren kullanıcıların hesaplarını kapattırdığı, bu sayede mağduriyet yaşayan insanların seslerini duyurmasını engellediği belirtiliyor.



