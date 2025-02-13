Kuduz köpek önce sahibini ısırmış

Bahçe mahallesinde yaralanan kadının, köpeğin sahibi olduğu ortaya çıktı. Yani saldırgan köpeğin, sahibine saldırdığı belirlendi. Bahçe Mahallesi Muhtarı Seval Aydınlıkta, “Köpek arkadan gelip kadına saldırmış. Daha sonra da Divan Mahallesi’nde 2 çocuğu ısırmış” dedi. Divan Mahallesi Muhtarı Hali Ağırağaç ise “Bizim burada sahipsiz hayvan yok. Bize köpeğin 40 gündür kayıp olduğunu söylemişlerdi” diye konuştu.