Kuduz köpek önce sahibini ısırmış

Şanlıurfa Siverek’te 3 kişiye saldıran köpeğin kuduz çıkması üzerine 6 ay karantinaya alınan Bahçe, Divan ve çevre mahallelerin girişine tabela asıldı. Yaralanan kadının, köpeğin sahibi olduğu anlaşıldı. Olayı anlatan Divan Mahallesi Muhtarı Hali Ağırağaç, “Burada sahipsiz hayvan yok. Köpek 40 gündür kayıpmış” diye konuştu.
Başıboş köpek sorunu her geçen gün büyüyor. Şanlıurfa Siverek’te 3 kişiye saldıran köpeğin kuduz çıkması, mahalleleri kapattırdı. 27 Ocak'ta aynı köpeğin saldırması sonucu Emine Aydınlıkta, Muhammed Emir Altundal ve Mesut Altundal yaralanmıştı.
Ölü bulunan köpekte kuduz tespit edilince Bahçe ve Divan mahalleleri 6 ay karantinaya alındı. Mahallelerin girişine tabela asıldı. Mahalledeki hayvanlar aşılandı, sahipsiz hayvanlar da barınağa götürüldü.
KÖPEK 40 GÜNDÜR KAYIPTI
Bahçe mahallesinde yaralanan kadının, köpeğin sahibi olduğu ortaya çıktı. Yani saldırgan köpeğin, sahibine saldırdığı belirlendi. Bahçe Mahallesi Muhtarı Seval Aydınlıkta, “Köpek arkadan gelip kadına saldırmış. Daha sonra da Divan Mahallesi’nde 2 çocuğu ısırmış” dedi. Divan Mahallesi Muhtarı Hali Ağırağaç ise “Bizim burada sahipsiz hayvan yok. Bize köpeğin 40 gündür kayıp olduğunu söylemişlerdi” diye konuştu.