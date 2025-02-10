Bakanlıktan valiliklere yazı: Sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği talimatta, sahipsiz köpeklerin toplanmasının 2028'e ertelenemeyeceğini vurgulayarak, bırakılan her hayvan için 2025'te 71 bin 965 TL ceza uygulanacağını bildirdi.
Bazı belediyeler, halk sağlığını tehdit eden sahipsiz köpekleri tedavi ettikten sonra aldıkları bölgelere geri bırakıyordu. Vatandaşların can güvenliğini riske atan bu uygulamaya karşı adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz köpeklerin toplanması için 2028’e kadar süre verildiği iddialarını yalanladı.
Belediyelere köpeklerin toplanması için verilen süreyle ilgili uyarı
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın valiliklere ilettiği talimatta başıboş köpeklerle mücadele konusunda köpeklerin toplanması için belediyelere verilen sürenin 2028'e kadar olmadığı belirtildi.
Belediyelerin köpekleri hemen toplamaları gerektiği bildirilirken köpekleri geri bırakan belediyelere köpek başı 71 bin TL ceza uygulanacağı ifade edildi.
"Hayvanların toplanmasında 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırı"
Bakanlığın talimatında şu ifadeler yer aldı: