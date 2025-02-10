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Bakanlıktan valiliklere yazı: Sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza

Bakanlıktan valiliklere yazı: Sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza

10:0810/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
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Belediyelere, sahipsiz köpekleri bırakmaları halinde hayvan başına 71 bin TL ceza uygulanacak
Belediyelere, sahipsiz köpekleri bırakmaları halinde hayvan başına 71 bin TL ceza uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği talimatta, sahipsiz köpeklerin toplanmasının 2028'e ertelenemeyeceğini vurgulayarak, bırakılan her hayvan için 2025'te 71 bin 965 TL ceza uygulanacağını bildirdi.

Bazı belediyeler, halk sağlığını tehdit eden sahipsiz köpekleri tedavi ettikten sonra aldıkları bölgelere geri bırakıyordu. Vatandaşların can güvenliğini riske atan bu uygulamaya karşı adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz köpeklerin toplanması için 2028’e kadar süre verildiği iddialarını yalanladı.


Belediyelere köpeklerin toplanması için verilen süreyle ilgili uyarı


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın valiliklere ilettiği talimatta başıboş köpeklerle mücadele konusunda köpeklerin toplanması için belediyelere verilen sürenin 2028'e kadar olmadığı belirtildi.


Belediyelerin köpekleri hemen toplamaları gerektiği bildirilirken köpekleri geri bırakan belediyelere köpek başı 71 bin TL ceza uygulanacağı ifade edildi.


"Hayvanların toplanmasında 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırı"


Bakanlığın talimatında şu ifadeler yer aldı:


"5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmi beş bini aşan Belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

'Hayvan başına 71 bin TL ceza kesilecek'


Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir."

Bazı belediyeler sahipsiz köpeklerle ilgili kararı uygulamamakta direniyor;


#Bakanlık
#belediye
#Tarım ve Orman Bakanlığı

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