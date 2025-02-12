Köpek inadı hayat kararttı

Başıboş köpeklerin saldırısında kafa derisi kopan Tunahan Yılmaz (8) ve ailesinin adalet arayışı sürüyor. Ankara’nın Keçiören ilçesinde 7 Aralık 2024 tarihinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatı alt üst olan Yılmaz’ın dün Sıhhiye Adliyesi’nde duruşması görüldü. 62’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davaya Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdür Vekili Mustafa Şener, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal, mağdur aile ve taraf avukatları katıldı.





BELEDİYE GÖREVİNİ YAPMADI

Savunmaya mağdur çocuğun avukatı Aslıhan Ergün Ercan başladı. Okula gitmek üzere evden çıkan Tunahan’ın Keçiören Kafkas Mahallesi’ndeki evinden çıkarak okul yolunda 20 başıboş köpek tarafından parçalandığını belirten Avukat Ercan, “Tunahan’ın okul yönetimi 5 defa köpekler hakkında belediyeye şikayette bulundu. Tunahan hastanede yatarken yine aynı yere bir çocuğumuz köpekler tarafından parçalandı” diye konuştu. ABB Veteriner İşleri Şube Müdür vekili Şener’in sanatçı Seren Serengil’e “Hayvanları toplamayacağız’ diyerek beyanda bulunduğunu hatırlatan Ercan, bu yüzden kentteki köpek popülasyonunu arttığını, şikayetlere rağmen belediye yetkililerinin görevini yapmayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediklerini ifade etti. Duruşmada çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgiler veren Ercan, “Tunahan’ın kafa derisi yok. 16’ncı ameliyatına girecek. Fakat bedeni yetersiz durumda olduğu için ameliyata giremiyor. Tunahan evde ve psikolojisi çok kötü durumda” diye konuştu. Ayrıca Ercan, belediye yetkililerinin saldırıdan sonra Tunahan’ı ziyaret dahi etmediğini vurguladı.





BU OLAYLAR GÖRÜLÜR

Duruşmada Ünal ile Şener de savunma yaptı. Olayın yaşandığı dönemde aktif olmayan barınağı aktif hale getirdiklerini belirten Ünal, “Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geçici bakım evi ruhsatı alındı. Bütün görevlerimizi 7/24 veteriner hekimlerimizle yerine getirdik. Bu olaya kadar hiçbir soruşturma, şikayet yaşamadım” dedi. Ünal’ın avukatı Mustafa Nadi Ünal, mahkemedeki savunması pes dedirtti. Ünal, bu gibi olayların yüzyıllardır toplumda görüldüğünü söyledi. Şener ise, yerel yönetim olarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini savundu.





Gelecek duruşma 12 Mart'ta

Savunmaları dinleyen mahkeme başkanı duruşmada ara kararı açıkladı. Bir sonraki duruşmada görgü tanığı Mehmet Dafdaf’ın da dinleneceğini bildiren mahkeme başkanı, duruşmayı 12 Mart’a erteledi. Öte yandan Tunahan’ın köpekler tarafından parçalanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, olayın mülkiye müfettişlerince tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma açıldığını duyurmuştu. Soruşturmanın ardından kamu davası açıldı. Suç vasfı nedeniyle basit yargılama usulüne göre yapılacak yargılamanın, ailesinin itirazıyla genel yargılama usulüne geçtiği öğrenildi.



