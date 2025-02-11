Bakanlık belediyeleri uyardı: Sahipsiz her köpek için 72 bin TL ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanları konusunda belediyelere 2028’e kadar tanınan sürenin yalnızca barınak kurulumu ile ilgili olduğunu vurgulayarak, sahipsiz hayvanları toplamayan belediyelere her bir hayvan için 71 bin 965 TL ceza kesileceğini açıkladı.





ÖNCELİK TEHLİKE OLUŞTURAN BÖLGELERDE

Bakan İbrahim Yumaklı’nın imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazıda, her ilde faaliyet gösteren "İl Hayvanları Koruma Kurulu"nun, kurul başkanının çağrısıyla şubat ayı içinde zorunlu olarak toplanması gerektiği belirtildi. Yazıda, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına öncelikle şikâyetlerin yoğun olduğu, saldırı vakalarının yaşandığı ve kuduz gibi bulaşıcı hastalık riski taşıyan bölgelerden başlanması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, yakalanan hayvanların hasta olması durumunda sahiplendirilmeyeceği ifade edildi.





BÜTÇE AYIRMAYANA HAPİS CEZASI

Bakanlığın yazısında, belediyelerin bütçelerinden sokak hayvanları ile mücadeleye kaynak ayırmaması halinde belediye başkanı, belediye yetkilileri ve diğer sorumlular hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceği hatırlatıldı. Ayrıca, Hayvanları Koruma Kurulu'nun bu konuyu da gündemine alması gerektiği vurgulandı.





KAÇAK HAYVAN ÜRETİMİNE ÖNLEM

Ayrıca cins hayvan üretip satan ve kayıt dışı satış yapan kişilere karşı alınacak önlemler toplantılarda ele alınacak. Toplantının gündem maddelerinden biri de ev hayvanlarının üretim, satış, barındırma ve eğitim yerleri dışında üretilmesinin yasak olması. Kaçak üretimin ve kayıt dışı satışın önüne geçmek için denetim mekanizmalarının hızla oluşturulması gerektiği bildirildi.





1,8 MILYAR TL KAYNAK DESTEĞI

Tarım ve Orman Bakanlığı, sokak hayvanları ile mücadele kapsamında belediyelerin bütçelerinden kaynak ayırmasını zorunlu kılan bir düzenleme getirdi. Bu çerçevede, bütçe ayıran ve mücadelede başarı sağlayan belediyelere 1,8 milyar TL ek kaynak desteği sağlanacak.



