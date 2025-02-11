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‘Mamazadeler’e darp davası

‘Mamazadeler’e darp davası

Oğuzhan Ürüşan
04:0011/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Buket Özgünlü
Buket Özgünlü

Köpek maması üzerinden kurdukları saadet zinciriyle gündeme gelen ve kamuoyunda 'Mamazadeler' olarak bilinen Yaşama Tutunan Patiler Derneği üyeleri, bu kez gazeteci darp etmekle suçlanıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 10 Haziran 2024’te gazeteci A.F.G.’nin, Buket Özgünlü’nün tutuklanmasına ilişkin haber yapmak için adliyede olduğu anlatıldı.

A.F.G.

A.F.G.’nin Özgünlü’nün tutuklanmasının ardından adliye otoparkından çıkış görüntüsünü çektiği sırada sanıklar Fulya Törün ile Nuray Akyol’un gazeteciye küfrederek darbettikleri ve mağdurun kıyafetini yırttıkları belirtildi. Adli Tıp raporuna göre, A.F.G.’nin vücudunda çok sayıda darp izi ve ekimoz tespit edildi. Sol ön kolunda 3 cm ve 1,5 cm'lik çizikler, göğüs bölgesinde çeşitli morluklar ile boyun ve kol bölgelerinde kızarıklıklar raporlandı. Savcılık, Törün ve Akyol hakkında ‘basit yaralama, hakaret ve mala zarar verme’ suçlarından 6'şar yıla kadar hapis cezası talep etti.


#Buket Özgünlü
#mamazade
#köpek

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