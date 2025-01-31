Mamazadelerin derneğine fesih

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yaşama Tutunan Patiler Derneği hakkında derneğin feshi için dava açtı. Bağış adı altında toplanan paraları amacı dışında kullandığı ve yasa dışı mali işlemler gerçekleştirdiği belirlenen aile üyeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı. Dernek Başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında olduğu 14 şüpheli hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “hizmet nedeniyle görevini kötüye kullanma” suçlarından başlatılan soruşturma devam ederken yargı, 18 milyon 627 bin 848 lira paranın aklandığı dernek yönetimine el koydu.





MAL VARLIĞI DERNEĞE DEVREDİLECEK

Başsavcılığı, tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapıldı. Başsavcılık, Yaşama Tutunan Patiler Derneği'nin, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle feshi için dava açtı. Savcılığın talebine göre, derneğin kapatılması ve tüm malvarlığının, aynı amaca hizmet eden başka bir derneğe devredilmesi isteniyor. Süreç kayyum kontrolünde sürdürülecek.





ÖNCE KAYYUM SONRA UZLAŞMA

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) raporuna göre, derneğin mali işlemlerinde usulsüzlükler tespit edilmişti. Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosunca hazırlanan ve Uzlaşma Bürosu’na gönderilen dosyada, Yaşama Tutunan Patiler Derneği’nin tüzel kişiliği bünyesinde dernek amaçlarının gerçekleştirilebilmesi amacıyla hayvanseverler tarafından gönderilen paraların dernek amaçları dışında kullanıldığı belirtildi. Bağış paralarının dernek yöneticilerince kişisel zenginleşme ve malvarlığı edinimlerine konu edildiği aktarıldı. Bu sebeple dernek yöneticileri hakkında iddianame hazırlanabilmesi için uzlaşma prosedürünün tamamlanması gerekiyor. Uzlaşma savcısı tarafından mahkeme kararıyla derneğe kayyum atanacak ve uzlaşma görüşmelerini kayyım yürütecek.



