Mamazadelerin sicili kabarık

Sosyal medyada kendisini “Köpek Velisi" adıyla tanıtan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü’nün Gürcistan’a kaçan firari eşi Tuna Boyacı’ın çeşitli suçlardan pek çok dosyasının olduğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonrası, köpek mamaları üzerinden saltanat kuran Mamazade Özgünlü ve Boyacı’nın anlaşmalı olarak boşandığı öğrenildi. Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, Tuna Boyacı hakkında farklı mahkemelerde toplam 73 dosya bulunuyor. Boyacı hakkındaki 73 dosyadan 15’i ise açık durumda. Boyacı adına son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca “mama bağışı” adı altında toplanan yardımların “kişisel zenginleşme amacıyla” kullanıldığına dair soruşturma başlatılmıştı.

Tuna Boyacı, 22 ilde çeşitli suçlarla mahkemelik oldu. Hakkında açılan adli dosyaların 62’sinin “bilişim sistemleri banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” olduğu öğrenilirken "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin adını kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 5, diğer dolandırıcılık suçlarından 4 ve tehditten 2 dosyası olduğu öğrenildi. Tuna Boyacı’nın ayrıca Ankara Batı 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nce firari olması sebebiyle yakalama emri olduğu ortaya çıktı. Bu mahkeme kararının 2023 yılında Gürcistan'a kaçması sebebiyle alındığı kaydedildi.