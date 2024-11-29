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‘Köpek Velisi’ Buket gözaltında: Milyonlarca lira vurgun söz konusu

‘Köpek Velisi’ Buket gözaltında: Milyonlarca lira vurgun söz konusu

11:4229/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
AA
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Özgünlü'nün yardım paralarıyla at yarışı oynadığı MASAK raporuna yansımıştı.
Özgünlü'nün yardım paralarıyla at yarışı oynadığı MASAK raporuna yansımıştı.

Kamuoyunda “köpek velisi” olarak bilinen Buket Özgünlü’nün başkanı olduğu "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" hakkında soruşturma başlatıldı. 18 şüphelinin yer aldığı soruşturmanın detayında derneğin 20 milyon lira zarara neden olduğu bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak hayvanları için yardım toplayan "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" hakkında soruşturma başlattı. Daha önce yardım paraları ile at yarışı oynadığı MASAK raporunda ortaya çıkan dernek başkanı Buket Özgünlü ve 8 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.


20 milyon lira zarara neden oldular

Açıklamada, toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporunda yaklaşık 20 milyon lira zarara neden oldukları belirtilen 9 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumlarının değerlendirileceği bildirildi. Derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının gerçekleşmesi için kamu kurumlarıyla koordinasyon oluşturulacağı duyuruldu.



#sokak köpeği
#MASAK
#Ankara
#Başsavcılık

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