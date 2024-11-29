‘Köpek Velisi’ Buket gözaltında: Milyonlarca lira vurgun söz konusu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sokak hayvanları için yardım toplayan "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" hakkında soruşturma başlattı. Daha önce yardım paraları ile at yarışı oynadığı MASAK raporunda ortaya çıkan dernek başkanı Buket Özgünlü ve 8 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplanan yardımları uhdelerine geçirerek mal edinmek suretiyle haksız kazanç sağladıkları öne sürüldü.