Mamazade bağış toplamaya devam ediyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden kuduz şüphesi olan köpekleri Ankara’ya taşıyarak gündeme gelen Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, ajitasyon yaparak sosyal medya üzerinden bağış toplamaya devam ediyor.

Mama için topladığı on milyonlarca liralık bağışla araç, konut aldığı MASAK raporuyla belgelenen Buket Özgünlü, durumu kötü olan bir köpeğin görüntülerini yayınlayıp günlerdir transfer yapılamadığından yakındı. Oysa 'Köpek velisi' sosyal medya hesabı ile bilinen Özgünlü, eşine ait Almina Pet Ürünleri Otomotiv LTD şirketi, hayvan yemi ticaretinin yanı sıra kara yoluyla canlı hayvan taşımacılığı da yapıyor. Özgünlü ise köpeği bir an önce taşımak yerine daha fazla duygu sömürüsü içeren ifadeler kullanarak bağış elde etmeyi tercih ediyor.

YİNE KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Son derece hasta, karın bölgesindeki kisti sallanarak yürüyen bir köpeğin görüntülerini Özgünlü, şu ifadelerle paylaştı: “Şu çocuğa ilan açtım, kurtaralım dedim, duyan olmadı. Sokaklarda böyle geziyor, kırsal kesimlerde el uzatan yok, biz uzatalım dedim, 4 kişi haricinde dönüş olmadı. İnanılmaz üzücü, ölmeye rakam kala mı el uzatalım ne yapalım bir söyleyin, ölmemeleri için mücadele ederken bu cana arkamızı mı dönelim” ifadelerine yer verdi. Özgünlü mesajının devamında ise “Nakil borcumuz olmuş 63 bin TL, kliniklere toplam borcumuz olmuş yine 550 bin TL, 7 personel maaşı 140 bin TL, mama giderimiz aylık 225 bin TL ben nasıl, hangisine yetişeyim, sizlere gösteremeden kurtardığım o kadar çok can var ki, ah bir bilseniz…”

SON PARAMI YOLLADIM

Görüntülerinden etkilenerek bağış yapan hayvanseverlerin yaptıkları yorumlar da son derece dikkat çekici. Bir hayvansever, “Son paramı yolladım, İnşallah sağlığına kavuştuğu koşup oynadığı kuyruk salladığı günleri de görürüz” diye yazdı.

SİZİN AKLINIZLA YÖNETMİYORUM

Videoya yapılan yorumlardan birinde bir vatandaş da “3 gündür yok nakil parası, yok bilmem ne diye bu canı alıp halen kliniğe yatırmayanlar nasıl durabiliyorsunuz?” yazarak tepkisini dile getirdi. Yoruma sinirlenen Özgünlü de “Allah aşkına siz dünden beridir Meclis’te nöbette olsaydınız da ben de bu canı kurtarsaydım 50 parçaya mı bölüneceğim? Bunca hayvanı siz kurtarmadınız, sizin aklınızla da dernek yönetmiyorum” ifadeleriyle karşılık verdi.

Muhalefet yine engel olacak

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, görüşmelerine geçen hafta çarşamba günü başlanan ve perşembe sabahına kadarına süren başıboş köpek teklifinin müzakerelerine bugün devam edecek. Komisyonun ilk toplantısında CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve TİP'li milletvekilleri görüşmelerin başlamasını engellemiş, DEM Parti Milletvekili Perihan Koca ile CHP Milletvekili Barış Karadeniz mağdur alilerinin üzerine yürümüştü. Muhalefetin engelleme tutumunun bugün de sürmesi bekleniyor.







