Mamazade bağış toplamaya devam ediyor

Mama için topladığı on milyonlarca liralık bağışla araç, konut aldığı MASAK raporuyla belgelenen Buket Özgünlü, durumu kötü olan bir köpeğin görüntülerini yayınlayıp günlerdir transfer yapılamadığından yakındı. Oysa 'Köpek velisi' sosyal medya hesabı ile bilinen Özgünlü, eşine ait Almina Pet Ürünleri Otomotiv LTD şirketi, hayvan yemi ticaretinin yanı sıra kara yoluyla canlı hayvan taşımacılığı da yapıyor. Özgünlü ise köpeği bir an önce taşımak yerine daha fazla duygu sömürüsü içeren ifadeler kullanarak bağış elde etmeyi tercih ediyor.