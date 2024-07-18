Mama parasıyla tatil

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) mama lobisi ile ilgili hazırladığı rapor, sokak hayvanı sorununun kaynağına yönelik çarpıcı gerçekleri gözler önüne serdi. Hayvansever vatandaşların vicdani duygularını sömürerek yaptıkları kampanyalar, açtıkları sosyal medya yayınları ve bağış kumbaraları aracılığıyla milyonlarca liraya varan maddi kaynağa erişen şahısların, bu paralarla tatile gittiği belirlendi. 7 bini aşkın kişi ve bin 500’ü aşkın firmanın incelendiği rapora göre, toplanan bağışlarla tatil giderlerinin yanı sıra, kozmetik, araç kiralama, özel okul ödemeleri ve ev veya konut kredisi taksiti gibi harcamalar da yapıldı.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Ülkemizde en fazla bağış toplayan bu derneklerin yöneticileri, genellikle hırsızlık, basit yaralama, konut dokunulmazlığının ihlali, dolandırıcılık gibi suçlardan kaydı olan kriminal tiplerden oluşuyor. Öte yandan 21 sivil toplum kuruluşuna yönelik yüksek yolsuzluk riski öngörülüyor. Raporda yer alan 21 STK’ya 2021-2024 yıllarında giren toplam bağış tutarının 205 milyon TL olduğu belirtildi. Yolsuzluk riski görülen bu STK’lar üzerine yapılan detaylı incelemede, 11 STK hakkında, toplanan bağışları zimmete geçirilmesi kapsamında kuvvetli suç şüphesi bulunuyor. Bu çerçevede toplam 68 milyon TL tutarında suç geliri de tespit edildi.

DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPIYORLAR

Hayvansever vatandaşların iyi niyetini kullanmak için adeta tetikte bekleyen bu şahıslar, faaliyete hayvan haklarını koruma iddiasıyla açtıkları dernekle başlıyor. Bu dernekler, gerek sosyal medya yayınları, gerekse internet üzerinden oluşturulan mama kumbaralarıyla bağış topluyor. Yapılan yayınlarda zor durumda, yaralı, sakat hayvanların görüntülerini paylaşan dernek çalışanları, bu yolla adeta hayvanseverlerin duyguları sömürülüyor.

AKRABALARINI BİLE ZENGİN ETTİLER

Yayınlanan görüntülerin ardından hayvanseverler, ilgili STK’lara milyonlarca liraya varan bağış yapıyor. STK’lar bu bağışlarla, hayvanların medikal ihtiyaçlarının ve mamalarının alındığını ifade ederek, vicdanlara adeta su serpiyor. Kamuoyuna bu şekilde yansıyan hayvanseverler ve hayvan dernekleri arasındaki durumun aslı ise çok farklı. MASAK raporu, vatandaşların vicdanlarıyla birlikte cebini de sömüren bu çarkta, şahısların kurdukları dernekler üzerinden akrabalarını da zengin ettiğine dikkat çekiyor.

4 ayaklı lobi

Yeni Şafak'ın ilk kez dün gündeme getirdiği MASAK raporuna göre, sokak köpeği sorununun aşılmasında en önemli engel mama lobisi. Sözde hayvansever bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, bazı veteriner klinikleri ve petshopların yer aldığı lobi, iyiliksever vatandaşların vicdanıyla birlikte, cebini de sömürüyor. STK'ların bağış adı altında topladığı milyonlarca lira, mama lobisinin kasasına akıyor.

Furkan’a hüzünlü veda

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bisikletiyle sahipsiz köpekten kaçarken motosikletle çarpışarak hayatını kaybeden Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Berk Şahin (24) İstanbul'da toprağa verildi. Cenazede, Şahin'in yakınları taziyeleri kabul etti. Nazilli'de, bisikletiyle seyir halindeyken kendisine doğru gelen sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken aynı istikamete ilerleyen motosikletle çarpışan Furkan Berk Şahin yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Acılı annenin üzerine yürüdüler

Meclis gündemine alınan 'başıboş köpek düzenlemesi' olarak bilinen yasa teklifinin görüşmeleri Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda tartışmalar eşliğinde başladı. Toplantı CHP, DEM, İYİ Parti vekillerinin muhalefeti yüzünden 2 saat gecikmeli başladı. AK Parti sırlarına başıboş köpeklerin saldırılarında yaralanan ve ölen çocukların fotoğrafları yerleştirildi.

TİP, DEM VE İYİ PARTİ KOL KOLA

Komisyon toplantısına, Antalya’da köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Pınar’ın annesi Derya Pınar da katıldı. Pınar, çocuğunun ayakkabılarını göstererek muhalefet milletvekillerine tepki göstererek "Bunlar yüzünden öldü benim çocuğum" dedi. Pınar'ın tepkisi üzerine komisyonda gerilim tırmandı. TİP'li ve DEM'li milletvekilleri Pınar'ın üzerine yürüdü. DEM Parti Milletvekili Perihan Koca, Pınar'ın üzerine yürüyerek 'şov' yapmaya geldiğini söyledi. TİP Milletvekili Sera Kadıgil de Koca ya eşlik etti. İYİ Parti milletvekili Nimet Özdemir de ayağa kalkarak annenin üzerine yürüyen milletvekillerine destek verdi. Kuduz bölgesindeki köpekleri alıp Ankara'ya kaçıran Buket Özgünlü'nün de Meclis'e CHP’li bir milletvekilin aracının içinde girdiği iddia edildi. Özgünlü, komisyon salonuna girmek istese de içeri alınmadı. Girişimi başarısız kalan Özgünlü, daha sonra Meclis'ten ayrıldı.

Bir barınak bile açmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, görev yaptığı dönemde köpek kısırlaştırma oranlarının AK Parti dönemine göre büyük bir düşüş yaşadığı ortaya çıktı. İmamoğlu 5 yıllık görev süresince yeni bir hayvan barınağı da açmadı. İmamoğlu, başkanlık görevini devralmadan önce 2019'un ilk yarısında 14 bini aşkın köpek kısırlaştırılırken, bu rakam bu rakam 2024’ün ilk yarısında 3 bin 214'e kadar indi. İmamoğlu yönetimi, 2020’de 10 bin 551, 2021’de 12 bin 435, 2022’de 11 bin 938, 2023’te 10 bin 261 köpeği kısırlaştırdı.







