Sahipsiz köpek saldırılarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki çocuğun hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir da bir çocuğun sahipsiz köpekler tarafından yaralanması sonrası soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Sahipsiz köpek dehşetine her gün bir yenisi ekleniyor. Önce Hakkari Yüksekova'da Eslem, sonra Konya'da Rana şimdi ise Murat.
Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi’nde ekmek almak için bakkala giden Murat Tutar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Köpeklerin, başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırdığı Murat Tutar, ağır yaralandı.
Bakkala giden bir kişi tarafından kurtarılan Murat Tutar, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tutar, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan Murat Tutar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yaptı.
"Görevini ihmal edenler hakkında cezai işlemler uygulanacak"
Bakan Tunç, şunları kaydetti: