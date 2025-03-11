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Sahipsiz köpek saldırılarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sahipsiz köpek saldırılarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

14:4811/03/2025, Salı
G: 11/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma.
Sahipsiz hayvanlar konusunda görevini ihmal edenlere soruşturma.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki çocuğun hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir da bir çocuğun sahipsiz köpekler tarafından yaralanması sonrası soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sahipsiz köpek dehşetine her gün bir yenisi ekleniyor. Önce Hakkari Yüksekova'da Eslem, sonra Konya'da Rana şimdi ise Murat.


Narman ilçesinin kırsal Sütpınar Mahallesi’nde ekmek almak için bakkala giden Murat Tutar, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.


Köpeklerin, başından, boğazından ve vücudunun birçok yerinden ısırdığı Murat Tutar, ağır yaralandı.


Bakkala giden bir kişi tarafından kurtarılan Murat Tutar, ailesi tarafından Narman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tutar, Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan Murat Tutar, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yaptı.


"Görevini ihmal edenler hakkında cezai işlemler uygulanacak"

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay’da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman’da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur.

Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir.

Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.

Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır"


#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#sahipsiz köpek

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