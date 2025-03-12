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İzmir'de sahipsiz köpek dehşeti: Altı yaşındaki çocuk saldırıya uğradı

İzmir'de sahipsiz köpek dehşeti: Altı yaşındaki çocuk saldırıya uğradı

20:3312/03/2025, Çarşamba
AA
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İzmir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun koluna dört dikiş atıldı. (Foto: Arşiv)
İzmir'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğun koluna dört dikiş atıldı. (Foto: Arşiv)

Son dönemde artan sahipsiz köpek saldırılarına İzmir'de bir yenisi daha eklendi. Çiğli'de bisiklete binmek için dışarı çıkan çocuğa, sevmek istediği sahipsiz köpek saldırdı. Çevredekilerin müdahalesi ile kurtulan ve kolundan yaralanan çocuğun yarasına dört dikiş atıldı. Oğlunun dört doz aşı olacağını söyleyen anne belediye barınaklarının kötü durumda olduğunu belirtti. Mahalle sakini bir kadın ise çocuğun yardım çığlıklarını evinden duyduğunu belirterek, "Kolu kan revan içindeydi. Isıran köpeğin daha önce burada gördüğümüz köpek olduğuna eminiz." diye konuştu.

İzmir'in Çiğli Belediyesi sınırlarında, 6 yaşındaki çocuk sahipsiz bir köpeği sevmek isterken saldırıya uğradı.

Evka-2 Mahallesi 6812/2 Sokak'ta bisiklete binmek için dışarı çıkan ve sahipsiz bir köpeği sevmek isteyen U.O. (6) köpeğin saldırısına uğradı. Çocuk, çevredekilerin müdahalesiyle kurtuldu.

Köpek, ekipler tarafından mahalleden alındı

Ailesi tarafından Çiğli Devlet Hastanesine götürülen U.O, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sahipsiz köpek, Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mahalleden alındı.

Anne Merve O, AA muhabirine, evden çıkmak üzereyken oğlunun kapının önünde bisiklete binmek istediğini söyledi.

"Yarası derindi dört dikiş atıldı"

Kendisinin de hazırlanana kadar oğluna izin verdiğini belirten Merve O, "Uzaklaşmış mı diye bakmak istedim ve evden çıktığımda bisikletiyle bana doğru geldiğini gördüm. Eşimden de oğlumu kontrol etmesini istemiştim. Oğlum bize doğru geldiğinde sağ kolunda ısırık izleri olduğunu fark ettik. Oğluma ne olduğunu sorduğumda, köpeği sevmek istediğini ancak köpeğin kendisini ısırdığını söyledi. Apar topar hastaneye gittik." diye konuştu.

Oğlunun tedavisinin devam ettiğini dile getiren Merve O, "Kuduz aşısı yapıldı, sağ kolundaki yarası derindi ve 4 dikiş atıldı. Antikor aşıları yapıldı, şu anda pansuman için hastaneye gidip geliyoruz. Oğlum 4 doz aşı olacak. Köpek 15 gün müşahede altında tutulacak. Köpekte herhangi bir hastalık belirtisi görülmezse, 3. dozdan sonra 4. doz aşıya gerek kalmayacak." dedi.

"Yardım çığlıklarını evden duydum"

Merve O, belediye barınaklarının kötü durumda olduğunu ve iyileştirilmesi gerektiğini, sahipsiz köpeklerin kısırlaştırıldıktan sonra sahiplendirilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

Mahalle sakini Ümmühan Emre de çocuğun yardım çığlıklarını evinden duyduğunu belirterek, "Çığlık çığlığa çocuk sesi duydum. Camdan baktım, çocuk bir tarafta, bisiklet bir taraftaydı. Üst kattaki komşumla beraber koştuk. Çok ağlıyordu, düştü zannettik ve kaldırmaya çalıştık. Kolu kan revan içindeydi. Çevremizde toplananlar köpeğin ısırdığını söylediler. Isıran köpeğin daha önce burada gördüğümüz köpek olduğuna eminiz." diye konuştu.



#Sahipsiz Köpek
#Saldırı
#İzmir
#Çiğli

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