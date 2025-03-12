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Sahipli köpek kuduz çıktı: Bir bölge karantinaya alındı

Sahipli köpek kuduz çıktı: Bir bölge karantinaya alındı

11:3012/03/2025, Çarşamba
IHA
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Adıyaman Besni ilçesi.
Adıyaman Besni ilçesi.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Köseceli beldesinde sahipli bir köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine belde karantinaya alındı.

Gaziantep'in Araban ilçesinden yaklaşık 10 gün önce Köseceli beldesine getirilen ve çiftlikte bağlı bulunan köpeğin saldırgan hareketler sergilemesi üzerine Besni İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bilgi verildi.

Köpekten alınan numunenin pozitif çıkması üzerine Köseceli beldesin 6 ay süreyle karantina uygulaması başlatıldı. Girişine "kuduz risk bölgesi" tabelasının asıldığı beldeye 6 ay boyunca canlı hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

Tüm hayvanlar aşılandı

Besni'ye bağlı 2 bin nüfuslu Köseceli beldesinde bir çiftçi, beslediği köpeğin saldırgan davranışlarından şüphelenerek durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Beldeye gelen ekiplerin aldığı numunelerin incelemesi sonucu köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. Kaymakamlık kararı ile belde 6 ay süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından ekipler, belde girişine 'kuduz risk bölgesi' tabelası asıp, tüm hayvanlara kuduz aşısı yaptı.


Zahittin Orhan isimli vatandaş ise, köpeğin kuduz çıkmasının ardından köydeki sahipli veya sahipsiz tüm köpeklerin ve hayvanların aşılandığını dile getirdi.

#Adıyaman
#Köpek
#Kuduz

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