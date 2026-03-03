Yeni Şafak
Avrupa'dan savaşa girme mesajı

04:003/03/2026, الثلاثاء
Macron, Starmer, Merz.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme yapan İran’a ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İran’ın misilleme saldırılarına ilşkin, "İran’ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit ediyor" ifadelerine yer verildi. İran’a saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarını savunmak için "İran’ın füze ve İHA fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerinin desteklenmesi dahil adımlar atılacağı" kaydedildi. Öte yandan, İran’ın İngiltere’nin üssü bulunduğu Güney Kıbrıs’a İHA saldırısı düzenlemesinin ardından Yunanistan, adaya fırkateynler ve F-16 savaş uçakları gönderme kararı aldı. Reueters'a konuşan Güney Kıbrıslı bir yetkili ise tüm göstergelerin Kıbrıs'taki İngiliz üslerini hedef alan İHA'larının Hizbullah tarafından ateşlendiği gösterdiğini aktardı.



