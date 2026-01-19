Yeni Şafak
Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testi sonucu açıklandı

17:2219/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Ümit Karan
Ümit Karan

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul'da uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın ve Kütüphane adlı mekanın sahibi Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Karan ifadesinde "Gece hayatım var ama uyuşturucuyu kabul etmem" demişti.

UYUŞTURUCUDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve ifade veren eski milli futbolcu, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

SAÇINDA VE KANINDA KOKAİN ÇIKTI

Karan'ın bugün uyuşturucu test sonucu hem kanda hem idrarda (kokain) pozitif çıktı.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Tutuklanan Ümit Karan’ın hakimlik ifadesi de ortaya çıkmıştı. Karan verdiği ifadede şunları söyledi:

"20 senelik arkadaşlarım bir anda torbacılarım oldu ve daha önce 2 ay kadar görüştüğüm sevgili olduğum Ş.’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini aklamak için üzerime beyanda bulunuyor. Benim gece hayatım var ama uyuşturucuyu kabul etmem. Başkalarının yuvalarını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için 5 tane kişinin hayatını yıkabilmek bu kadar kolay olmamalı.

"ŞİZOFRENİK ŞEKİLDE BANA BAĞLANMIŞ"

Ş. yakın zamanda Gökmen’e de görüşme teklifinde bulunmuş, şizofrenik şekilde bana bağlanmış. Arkadaşlarıma sürekli 'Bana Ümit’i geri getirin yoksa hepinizi mahvedeceğim' demiş. Bir insanın birisiyle ömür boyu birlikte olması zorunlu değil, ayrılık da normal bir şey."


