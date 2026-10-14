Kızılcık Şerbeti’nde senaryo gereği ölen oyuncu geri dönüyor
Show TV’nin dizisi Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezonda ayrılığı en çok konuşulan oyunculardan birinin geri döneceği iddia edildi. Senarist değişikliğine giden dizide senaryo gereği ölen ünlü isim her an yeniden kadroya katılabilir.
Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezonla birlikte önemli değişiklikler yaşandı. Dizinin uzun süredir senaryosunu kaleme alan Melis Civelek ve Zeynep Gür görevlerini devrederken, hikâyenin yeni yazarları Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler oldu.
Dizinin beşinci sezonunun ilk bölümünde Nursema’ya ait mezar taşı görülmüştü ve Ceren Karakoç'un diziden ayrıldığı bildirilmişti.
Kızılcık Şerbeti’nde yaşanan son gelişmeyle birlikte Nursema karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Karakoç’un diziye geri döneceği ortaya çıktı. Bu gelişme, Nursema’nın hikâyesinin nasıl devam edeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre izleyiciler, mezar taşı sahnesinin ardından Nursema’nın dönüşünün nasıl işleneceğini ve karakterin yeni sezonda hangi gelişmelerle karşılaşacağını merakla bekliyor.