Ünlü oyuncu gözaltına alındı

Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizilerinde rol alan oyuncu Feyza Civelek ve arkadaşı Elif A. dün gece Beşiktaş’ta alkol kontrolü sırasında polis memurlarıyla tartıştı.
Polisler ve ikili arasında çıkan arbedede Feyza Civelek'in bacağı incinirken, arkadaşı Elif A.'nın ise kolu çatladı.
Hastaneye götürülerek ilk müdahaleleri yaptırılan şüphelilerden Elif A.’nın kolunun çatladığı ve alçıya alındığı, Civelek’in ise bacağındaki eziğin sargıya alındığı görüldü.
Serbest bırakıldılar
Polise mukavemet suçundan gözaltına alınan ikili, bu sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çıkarılarak sorgulandı. Savcılık şüpheli ikiliyi adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerin sorgularında polis memurlarından şikayetçi oldukları ve haklarındaki suçlamayı reddettikleri öğrenildi. Evlerine en yakın karakola giderek haftada bir gün imza atmalarına karar verilen şüpheliler serbest bırakıldı.