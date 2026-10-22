Faruk Turgut'un açıklamaları, dizinin sonsuza kadar devam etmeyeceğine ve hikâyenin uygun bir noktada tamamlanmasının hedeflendiğine işaret ediyor. Ancak açıklamada dizinin final yapacağı kesin bir tarih paylaşılmadı.





Bu nedenle Kızılcık Şerbeti'nin ekran macerasını ne zaman noktalayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. İzleyiciler ise yapımcıdan veya kanal yönetiminden gelecek yeni açıklamaları bekliyor.