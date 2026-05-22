Ünlülere uyuşturucu gözaltısı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, elde edilen deliller üzerine 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı. İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçelerinde 24, Muğla’da da 1 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Mabel Matiz (Fatih Karaca), Feyza Civelek, Volkan Bahçekapılı, Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Berkay Şahin, Yasemin İkbal ve Hanzade Gürkanlar gözaltına alındı.

SATIN ALMAK VE KULLANMAKLA SUÇLANIYORLAR

Hakkında gözaltı kararı bulunan Serenay Sarıkaya’nın İtalya’da olduğu öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda 3 turuncu kapsül içerisinde sarılı vaziyette esrar, 8 adet extacy hap, içinde likit esrar bulunan 2 elektronik sigara, “superior blend 99” ibareli ve içinde kenevir olduğu değerlendirilen 3 renkli şekerleme, 15 gr metamfetamin, hassas terazi ve boş şırınga ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Adli Tıp Kurumu'nda kan ve idrar örnekleri alındı. Şüphelilerden 11'i Bakırköy Adliyesi'ne sevkedilirken, 9'u serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlarından işlem yapılıyor.



