Düzce'de uyuşturucu operasyonu: Evin bodrumundan özel düzenek çıktı

Düzce'de evinin bodrum katına uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kuran şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Alay Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, bodrum katta uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş özel düzenekle karşılaştı.

Özel aydınlatma sistemi, vantilatör, klima, termometre, alüminyum folyo ile sarılmış borulardan oluşan özel düzenek ile 6 kök Hint keneviri bitkisine imha edilmek üzere el konuldu.