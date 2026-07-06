Dışişleri Bakanı Fidan Kuveytli mevkidaşı Sabah ile bir araya geldi
18:19, 06/07/2026, Pazartesi
AA
Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah ile Ankara'da görüştü.
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