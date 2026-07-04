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Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan Katarlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

19:424/07/2026, Cumartesi
AA
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgede yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katar Başbakanı Al Sani ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.


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