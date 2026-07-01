Bakan Fidan: Bir an önce Ukrayna savaşı durmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

5 milyar dolarlık ticaret hedefi

Kırgızistan ile işbirliğimiz istikrarlı şekilde güçlenmekte. Aramızdaki işbirliği daha planlı, programlı şekilde gitmeli.

Ortak faaliyetlerde bulunmaya hep beraber devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var.

Konular arasında terörle mücadele ve savunma alanında işbirliği

Diğer taraftan bağlantısallık ve diğer finansman ve yatırım konularını da değerli kardeşimle görüştü. Bağlantısallık stratejik öneme haiz bir konu.

Bu konudaki görüşlerimizi masaya yatırdık. Terör örgütleriyle etkin mücadele ve savunma alanında işbirliği konularını ele aldık.

Ukrayna savaşı durmalı

Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerine yönelik haksız tecridin kaldırılması konusunu da ele aldık. Başka küresel meseleleri de ele aldık.

Bunların başında Rusya-Ukrayna Savaşı geliyor. Bunu da ele aldık. Amacımız odur ki bir an önce savaşın durması ve barış görüşmelerinin başlaması.

Ukrayna'da savaş bitmeli ve bu konuda hemfikiriz.

Soykırımı ve yıkımı destekleyen bir politika

Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu istikrarsızlığı savaşı, soykırımı ve yıkımı destekleyen bir politika.

Bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, bildiğiniz gibi Türkiye olarak bütün ortaklarımızla bunu görüşüyoruz. Bugün de bunu gözden geçirdik.

AB heyetinin Ankara ziyareti

Türkiye'nin AB üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. AB heyetinin Ankara ziyareti önemliydi, yapıcı adımlardan memnunuz. AB heyetiyle göç ve vizeyi konuştuk.

Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı hale geliyor. Özellikle ekonomi, ticaret, göç, güvenlik ve bilimsel araştırmalar dahil birçok alanda yüksek düzeyli diyalog yeniden başlamıştır. Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'deki faaliyetlerini kısmen yeniden başlattı.

NATO Ankara Zirvesi

NATO Zirvesi'ne 22 yıl sonra ev sahibiyiz. Bu, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü ortaya koyuyor. Savunma sanayii konuları NATO'nun en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Son savaşlar gösterdi ki savunma sanayiindeki üretkenlik, çeşitlilik ve bağımlılık oranı eşit derecede önemli bir husus. (NATO Zirvesi'nde) bu konuda da önemli bir etkinliğimiz olacak.

Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. Toplantısı başladı