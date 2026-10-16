Bartın'da endişelendiren görüntü: Durmadan köpürüyor yetkililer harekete geçti
10:07, 16/10/2026, Cuma
DHA
Bartın kent merkezinden geçerek denize dökülen Bartın Irmağı'nda, sabah saatlerinde köpüklenme oluştu. Ekipler, sudan numune alarak inceleme başlattı.
Kentte dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle 18 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü.
Sağanağın ardından Bartın Irmağı'nın rengi, taşınan alüvyon nedeniyle değişti. Irmağın, Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen suların Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleştiği bölümünde de sabah saatlerinde köpüklenme oluştu.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan numune alarak köpüklenmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Irmaktaki köpüklenme dronla görüntülendi.