Bartın'da endişelendiren görüntü: Durmadan köpürüyor yetkililer harekete geçti

Balık avlamak için denize açılan madenciden yedi saattir haber alınamıyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde balık avlamak için denize açılan bir madenciye, eşine attığı ’’Geliyorum’’ mesajından sonra bir daha haber alınamadı. Yaklaşık 7 saattir ulaşılamayan maden işçisini aramak için çalışma başlatılırken, yakınları gece görüşü olan helikopterle aramanın başlatılmasını bekliyor.