Trumpçılar suçlu arıyor

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ABD’de 3 Kasım ara seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin Kongre’nin iki kanadında çoğunluğu kaybetmesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti içindeki güç mücadelesinin de fitilini ateşledi. Volkan patlamasına benzetilen ağır yenilginin ardından Beyaz Saray’da başlayan suçlama trafiği, Trump’ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmaları derinleştirirken, 2028 başkanlık seçimlerinin potansiyel adaylarından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in giderek kendi siyasi çizgisini belirginleştirmeye çalıştığı görülüyor. Trump'ın iç politikadan giderek uzaklaştığı ve dikkatini dış politikaya ve başkanlık mirasına çevirdiği haberleri 2028 Başkanlık Seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti ile yolları ayırabileceği iddialarına sebep oluyor.

Thomas Massie

İç politikayı önemsemiyor

Amerikan medyasında çıkan haberlede Trump'ın, 2026 ara seçimlerini fazla önemsemediği ve bunu yakın çevresindeki danışmanlarına dile getirdiği belirtiliyor. Başkanın, iç siyasetteki gelişmelerden ziyade dış politikaya ve başkanlık mirasına odaklanmayı tercih ettiği aktarılıyor. Wall Street Journal'a konuşan üst düzey bir yönetim yetkilisine göre Trump, iç meselelerle uğraşmaktan giderek yorulmuş ve bu konuları dış politika ile kendi başkanlık mirasına kıyasla daha az önemli görmeye başlamıştı. Trump'ın Vance'in 2028'de aday olup olmayacağı konusunda belirsizlik ifade etmesi de dikkat çekici.

JD Vance

Vance'ten MAGA hamlesi

Yenilginin ardından en dikkat çekici çıkış JD Vance'ten geldi. Beyaz Saray'da yönetimin seçim sonrası mesajlarını koordine etmek amacıyla yapılan toplantının hemen ardından Vance, X hesabından yayınladığı açıklamayla İran savaşını Cumhuriyetçilerin seçim kaybının temel nedeni olarak gösterdi. Vance, seçmenin yeniden kazanılması için İran savaşının sona erdirilmesi, hayat pahalılığına odaklanılması, önce Amerika yaklaşımına dönülmesi ve ABD'nin İsrail'le ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Fox News'a konuşan kaynaklara göre Vance, Trump'ın dış politikasından rahatsızlık duyan MAGA seçmenleriyle yeni bir siyasi ittifak oluşturmayı hedefliyor. Özellikle İsrail'e verilen desteğin sorgulanmasını isteyen, ABD'nin Ortadoğu'daki çatışmalara müdahil olmasına karşı çıkan yeni sağ seçmen kitlesi, Vance'in siyasi mesajının merkezinde yer alıyor.

Hegseth hedef tahtasında

Yenilginin ardından sorumluluk tartışmalarının bir diğer adresi Savunma Bakanı Pete Hegseth oldu. CBS News'e konuşan kaynaklara göre Trump, Hegseth'in görevde kalıp kalmaması gerektiğini danışmanlarına sormaya başladı. Bazı Beyaz Saray yetkililerinin, İran savaşının kısa süreceği yönünde Trump'ı ikna eden isimlerden biri olarak Hegseth'i gördüğü belirtiliyor. Hegseth'in savaşın sürdürülmesini savunduğu, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Vance dahil bazı isimlerin ise diplomatik çözüm arayışlarını desteklediği aktarılıyor. Amerikan medyasına yansıyan iddialara göre Beyaz Saray Genel Sekreteri Susie Wiles ve üst düzey danışmanlarının Hegseth aleyhindeki bilgileri basına sızdırdığı belirtildi. Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in de eleştirilerin hedefi olabileceği konuşuluyor.

İsyan bayrağı çekildi

Gemideki ilk isyan bayrağı da çekildi. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyesi Thomas Massie, 16 Eylül'de Temsilciler Meclisi'nin kapanması nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azline yönelik tasarıyı meclisin açılmasıyla oylamaya sunacağını söyledi. ABD medyası oylamanın yapılması halinde, Cumhuriyetçi Parti vekillerinin de Hegseth aleyhine oy verebileceğine dikkat çekti.


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Başlıklar :ABDDonald TrumpPolitika
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Trumpçılar suçlu arıyor
Donald Trump
Thomas Massie
JD Vance
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